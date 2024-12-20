Dünyayı Heyecanlandıran Keşif! Kaz Dağları'nda Gelincik Üstünde Bulundu

Çanakkale'de Kaz Dağları'nda endemik bir bitkinin üzerine yeni bir böcek türü keşfedildi. Prof. Dr. İsmail Kasap, bu keşfin bilim dünyası için oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Dünyayı Heyecanlandıran Keşif! Kaz Dağları'nda Gelincik Üstünde Bulundu

Çanakkale'de Kaz Dağları'nda endemik bir gelincik türü olan Papaveraceae bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü keşfedildi. Doç. Dr. Şahin Kök tarafından tanımlanan böcek türüne Kaz Dağları'na ithafen Aphis (Bursaphis) kazdagensis ismi verildi.

Dünyayı Heyecanlandıran Keşif! Kaz Dağları'nda Gelincik Üstünde Bulundu - Resim : 1

ZOOTAXA DERGİSİNDE YAYIMLANDI

Doç. Dr. Şahin Kök tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Bu yeni keşfedilen böcek türünün sadece Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir bitki türü üzerinde keşfedilmesi bilim dünyası için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Yeni keşfedilen böcek türünün ayrıntılı olarak tanımlandığı makale hayvansal taksonomi açısından dünyadaki en önemli bilimsel dergilerden biri olan ZOOTAXA dergisinde yayımlandı.

Yeni keşfe ilişkin “Bu yeni böcek türünün keşfi Çanakkale ve Kaz Dağları'nın dünyadaki en zengin biyoçeşitliliğe sahip bölgelerden biri olduğunun göstergesi olarak belirtiliyor" denildi.

Kaynak: İHA

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