Adana’da Araba Saldırganlığı! Önlerine Geleni Bıçakla Kestiler, Saatler Sonra Evlerinde Yakalandılar

Adana’da iki şahsın sokakta yürürken park halindeki 34 aracın lastiklerini bıçakla kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Adana’da Araba Saldırganlığı! Önlerine Geleni Bıçakla Kestiler, Saatler Sonra Evlerinde Yakalandılar

Adana’nın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında Feyzullah K. ile Alper Ö., isimli şüpheliler, park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla kesti. Kamyonet, traktör önlerine çıkan tüm araçları bıçaklayarak 34 araca zarar veren şüpheliler, bir süre sonra sokaktan ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da Araba Saldırganlığı! Önlerine Geleni Bıçakla Kestiler, Saatler Sonra Evlerinde Yakalandılar - Resim : 1

EVLERİNE BASKIN YAPILDI

Sabah araçlarındaki zararı gören mahallelinin durumu polise bildirmesinin ardından çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Feyzullah K. ile Alper Ö. evlerine yapılan baskında gözaltına aldı.

Adana’da Araba Saldırganlığı! Önlerine Geleni Bıçakla Kestiler, Saatler Sonra Evlerinde Yakalandılar - Resim : 2

Kaynak: DHA

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