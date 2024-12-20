ChatGPT'den Yeni WhatsApp Adımı! Artık Bir Tık Uzağınızda Olacak
OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT, artık WhatsApp üzerinden kullanılabilir hale geldi. Bu yenilik, kullanıcıların WhatsApp'tan ayrılmadan yapay zeka ile doğrudan etkileşim kurmasına olanak tanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Entegrasyon kapsamında, ChatGPT'nin WhatsApp üzerindeki özel numarası "1-800-CHATGPT" (1-800-242-8478) olarak belirlendi. İlk aşamada yalnızca ABD numaraları için aktif olacak bu özellik, kullanıcıların tıpkı arkadaşlarıyla sohbet eder gibi ChatGPT ile iletişim kurmalarını sağlayacak.
KAPSAMLI DİL VE SESLİ ETKİLEŞİM DESTEĞİ
WhatsApp üzerinden kullanılacak ChatGPT, düşük veri tüketimi ile dikkat çekiyor. Bu özellik, özellikle internet altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak. ABD’deki kullanıcılar için ayrıca sesli görüşme özelliği de sunulacak. OpenAI’ın geliştirdiği ses teknolojisi sayesinde, ChatGPT ile daha doğal bir etkileşim mümkün olacak.
GENİŞ KULLANICI KİTLESİNE YENİ BİR DENEYİM
WhatsApp’ın dünya genelinde 3 milyarı aşan aktif kullanıcı sayısı, ChatGPT’nin erişim alanını daha da genişletecek. Bu entegrasyonun, yapay zekayı küresel ölçekte daha erişilebilir ve yaygın bir hale getireceği öngörülüyor.
CHATGPT İLE WHATSAPP’TA NASIL SOHBET EDİLİR?
WhatsApp üzerinden ChatGPT’yi kullanmak oldukça basit bir süreçle gerçekleştirilebiliyor:
Numarayı Rehberinize Ekleyin: "1-800-CHATGPT" numarasını telefonunuza kaydedin.
WhatsApp'tan Yeni Sohbet Başlatın: Kaydettiğiniz numarayı seçerek bir sohbet ekranı açın.
Sohbete Başlayın: ChatGPT’ye istediğiniz soruları yöneltin ve sohbet edin.
Kullanıcılar, ChatGPT ile yaptıkları sohbetleri arkadaşlarına veya gruplara ileterek daha etkileşimli bir deneyim oluşturabiliyor. Türkçe dil desteği sayesinde, ChatGPT Türkiye’deki kullanıcılar için de pratik bir çözüm sunuyor.
Bu entegrasyon, yapay zekanın günlük yaşamın bir parçası haline gelmesinde önemli bir adım olarak görülüyor. OpenAI, bu yenilikle birlikte yapay zekayı herkes için daha erişilebilir kılmayı hedefliyor.