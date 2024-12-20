ChatGPT'den Yeni WhatsApp Adımı! Artık Bir Tık Uzağınızda Olacak

Kullanıcılar, ChatGPT ile yaptıkları sohbetleri arkadaşlarına veya gruplara ileterek daha etkileşimli bir deneyim oluşturabiliyor. Türkçe dil desteği sayesinde, ChatGPT Türkiye’deki kullanıcılar için de pratik bir çözüm sunuyor.

Bu entegrasyon, yapay zekanın günlük yaşamın bir parçası haline gelmesinde önemli bir adım olarak görülüyor. OpenAI, bu yenilikle birlikte yapay zekayı herkes için daha erişilebilir kılmayı hedefliyor.