NASA'dan Uyarı: 24 Aralık Sabahı Geliyor

NASA yaptığı uyarıyla dev bir asteroitin gezegenimizin yakınından geçeceğini duyurdu. Söz konusu göktaşının 10 katlı bir bina büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
NASA'dan Uyarı: 24 Aralık Sabahı Geliyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya doğru hızla yaklaşan devasa bir asteroit hakkında açıklamada bulundu. Uzay ajansı 24 Aralık sabahında, 2024 XN1 adlı devasa bir asteroitin Dünya’ya tehlike oluşturmadan geçiş yapacağını bildirdi.

10 katlı bir bina büyüklüğündeki asteroitin, saatte 23 bin kilometreden fazla hızla ilerleyerek Dünya’ya 7,21 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği kaydedildi.

NASA'dan Uyarı: 24 Aralık Sabahı Geliyor - Resim : 1

'SONUÇLARI YIKICI OLABİLİRDİ'

Royal Greenwich Gözlemevi’nden astronom Jess Lee, asteroitin Dünya’ya çarpma olasılığının sıfır olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Asteroit oldukça uzakta olacak, bu nedenle Dünya için bir tehlike oluşturmuyor. Bu büyüklükteki bir cisim gezegenimize çarpsaydı, sonuçları çok yıkıcı olabilirdi."

Yedi Aydır Uzayda Mahsurlar! NASA'dan O İki Astronota Kötü HaberYedi Aydır Uzayda Mahsurlar! NASA'dan O İki Astronota Kötü HaberBilim - Teknoloji
NASA Uyardı: Potansiyel Olarak Tehlikeli! Dünyanın Yanından Dev Bir Asteroit GeçecekNASA Uyardı: Potansiyel Olarak Tehlikeli! Dünyanın Yanından Dev Bir Asteroit GeçecekDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Göktaşı Asteroit NASA Uyarı
Son Güncelleme:
Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor
Kazılarda Ortaya Çıktı, Tam 280 Yıllık! Kazılarda Ortaya Çıktı, Tam 280 Yıllık!
Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor
Yedi Aydır Uzayda Mahsurlar! NASA'dan O İki Astronota Kötü Haber NASA'dan O İki Astronota Kötü Haber