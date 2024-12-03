NASA Uyardı: Potansiyel Olarak Tehlikeli! Dünyanın Yanından Dev Bir Asteroit Geçecek

NASA, 3 ve 4 Aralık'ta Dünya'nın çevresinden 'potansiyel olarak tehlikeli görülen' iki asteroidin geçeceğini açıkladı. '2020 XR' isimli dev asteroidin geçişi saat 21.30’da canlı yayınlanacak.

NASA, bu büyüklükteki bir asteroitin Dünya’ya yaklaşmasının ender görülen bir olay olduğunu vurguladı. Araştırmacılar “potansiyel tehlikeli” olarak sınıflandırılsa da bu geçişin herhangi bir risk oluşturmadığını belirtti. Üniversite astronomları, bu tür büyük cisimlerin Dünya’ya çarpma ihtimalinin yılda yaklaşık 1/300.000 olduğunu belirtti.

NASA’nın Asteroit İzleme Paneli, bu tür gök cisimlerini hız, mesafe ve yörüngeleri açısından dikkatle takip ederek kesin veriler sağlıyor.

CANLI YAYINLANACAK

Olayı canlı izlemek isteyenler için İtalyan astrofizikçi Gianluca Masi’nin liderlik ettiği Virtual Telescope Project, saat 21:30’da bir canlı yayın başlatacak. Yayın, asteroitin en parlak ve Dünya’ya en yakın olduğu anları gösterecek. İzlemek isteyenler bu yayını Virtual Telescope Project’in resmi web sitesi veya YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak takip edebilecek.