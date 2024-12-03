Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Arasında Kritik Görüşme: Suriye'deki Gelişmeler Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Arasında Kritik Görüşme: Suriye'deki Gelişmeler Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya arası ikili ilişkilerin yanında Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklerken, kalıcı çözüm için çabaladığını, Suriye rejiminin de siyasi çözüme angaje olması gerektiğini vurguladı. Suriye'deki gelişmelerde en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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