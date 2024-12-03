100 Yaşında Evlendiler! Yaşlı Çiftin Aşkı Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi

ABD'de bir huzurevinde tanışan 102 yaşındaki Marjorie Fiterman ve 100 yaşındaki Bernie Littman dünya evine girdi. Yaşlı çift, Guiness Rekorlar Kitabı'na ‘evlenen en yaşlı çift’ olarak geçti.

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100 Yaşında Evlendiler! Yaşlı Çiftin Aşkı Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir huzurevinde tanışan Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), 19 Mayıs'ta dokuz yıllık ilişkileri sonucunda evlendi.

100 Yaşında Evlendiler! Yaşlı Çiftin Aşkı Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi - Resim : 1

EVLENEN EN YAŞLI ÇİFT

Çift, Guinness Rekorlar Kitabına ‘evlenen en yaşlı çift’ olarak geçti. Guinness’den yapılan açıklamada, “Dokuz yıllık ilişkilerinin ardından 19 Mayıs'ta dünyaevine giren çift, toplam yaşları 202 yıl ve 271 gün olan en yaşlı evlenen çift oldu” denildi.

100 Yaşında Evlendiler! Yaşlı Çiftin Aşkı Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi - Resim : 2

Eski eşlerini kaybettikten sonra bir araya gelen çift, tanıştıkları huzurevinde bir düğün töreni düzenledi.

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Kaynak: DHA

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