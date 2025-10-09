40 Bin Yıl Sonra Uyandılar? Yeni Pandeminin Çıkış Noktası Alaska mı Olacak? Korku Filmlerini Aratmayan Senaryo

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İklim kriziyle birlikte aşırı sıcaklar da hayatımızın merkezine yerleşirken, ABD’de yapılan bir araştırma olası felaket senaryolarını gözler önüne serdi.

İklim kriziyle birlikte, binlerce yıl önce dünyayı kasıp kavuran bulaşıcı hastalık mikroplarının birer birer geri döndüğü ortaya konuldu. ABD'de bulunan Colorado Boulder Üniversitesi'nden bilim insanları, Alaska'nın buzullarında yaklaşık 40.000 yıldır donmuş haldeki mikroorganizmaları kasıtlı olarak yeniden canlandırdı.

2022 yılında da, 48 bin 500 yıl boyunca Sibirya'nın donmuş topraklarında saklı kalmış olan Pandoravirus adlı eski bir virüs yeniden canlandırılmıştı.

Bilim insanları 40 bin yıldır uyuyan mikroorganizmaları canlandırdı.

BİR İYİ HABER VAR AMA...

Söz konusu deneyde canlandırılan mikroskobik canlılar, asırlardır donuk halde olan ‘permafrost’un içinde bulunuyordu. Ancak canlandırılan mikropların permafrost çözülür çözülmez hemen aktif hale gelmediği ortaya çıktı.

Ancak, ilerleyen aylarda mikroplar uykudan uyanırken, hızla büyüyen koloniler oluşturmaya başladı. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları bu mikropların bir sonraki pandemiyi tetikleyebilecek tehlikeli patojenleri serbest bırakma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.

‘HİÇBİR ŞEKİLDE ÖLÜ DEĞİLLER’

Colorado Boulder Üniversitesi'nden jeolog Dr. Tristan Caro, araştırmaya konu olan mikropların, “hiçbir şekilde ölü örnekler” olmadığunı vurguladı.

Araştırma, Alaska’nın Fairbanks kentinin yakınlarındaki PErmafrost Araştırma Tüneli’nde yapılırken, uzmanlar, araştırmaları için tünelin duvarlarından en genci birkaç bin yıllık, en yaşlısı ise on bin yıllık olan permafrost örnekleri topladı.

Aldıkları numunelere su ekleyen araştırmacılar, hazırladıkları karışımları 3 santigrat ve ve 12 santigrat derece sıcaklıklarında inkübe etti.

Yaz aylarının uzaması tehlikeyi ortaya çıkarıyor.

Araştırmaya ilişkin bilgi veren Dr. Caro, "Gelecekteki iklim koşullarında bu sıcaklıklar permafrostun daha derin bölgelerine ulaşacak. Böyle bir durumda, Alaska'da yaz aylarında neler olacağını simüle etmek istedik" ifadelerini kullandı.

Araştırmadaki mikrobiyal örnekler, birkaç ayda koloniler halinde yavaş yavaş büyürken, bazı durumlarda, günde 100 bin hücreden sadece birinin değiştiği kaydedildi. Bilim insanları bu durumu ‘yavaş uyanış’ olarak niteledi.

Mikrobiyal toplulukların altı ay içinde ‘dramatik değişiklikler’ geçirdiği gözlenirken, yüzeylerde güçlü topluluklar oluşturduğu belirtildi. Bazıları ise gelişen mikroorganizma topluluklarından oluşan ve temizlenmesi zor yapışkan tabakalar olan 'biyofilmlere' dönüştü.

Dr. Caro, yaz mevsiminin uzaması ve yüksek sıcaklıkların sonbahar ve ilk bahara kadar uzamasının asıl tehlike olduğunun altını çizdi.

Mikropların yeniden uyanmadan önce bu kadar uzun süre hayatta kalabilme becerileri, Kuzey Kutbu'ndaki erimenin insanlık için yeni ve ölümcül hastalıkların yayılmasına yol açabileceği endişesini tetikledi.

YENİ PANDEMİNİN ADRESİ KUZEY KUTBU OLABİLİR

İsveçli bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Brigitta Evengård, antibiyotiklere karşı oldukça dirençli olan bakterilerin neden olduğu pandemilerin Kuzey Kutbu'ndan yayılabileceği konusunda uyardı.

Evengård, konuya ilişkin açıklamasında, "Permafrosttan çıkabileceğini bildiğimiz iki virüs var: Birincisi şarbon ikincisi çiçek virüsü. Bunun dışında tam bir bilinmezden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi