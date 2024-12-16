Ünlü Astrolog Tarih Verdi, Geri Sayım Başladı… Herkes BuGüne Dikkat Etsin, Tüm Sırlar Ortaya Dökülecek

Ünlü Astrolog Hande Kazanova, sosyal medya hesabı X üzerinden İkizler Dolunay'ı sonrasında neler yaşanabileceğini duyurdu. Etkileri 14 gün sürecek olan İkizler Dolunayı için “Dolunay, gündemimize hızlı, çabuk yayılan konuşmaları, iletişim trafiğini ve bazı sırların açığa çıkmasını taşıyabilir” diyen Kazanova tanıtım, eğitim, seyahat ve dijital alanların öne çıkacağını vurguladı.

“ÇARŞAMBA GÜNÜ… ALDATICI OLAYLAR ÖN PLANA ÇIKABİLİR”

Kazanova, haftanın ilk günü için “Ay Yengeç burcunda, evimiz, ailemiz ve yuvamız önem kazanırken, duygusal güven arayışı da öne çıkıyor. Öte yandan Çarşamba günü Güneş Neptün dik açısı devreye giriyor. Bu açı, hayatımızda yanıltıcı durumlar, belirsizlikler ve aldatıcı olayları ön plana çıkarabilir. Özellikle bireysel kararlar alırken dikkatli olmamız ve büyük beklentilere kapılmamamız gerekiyor” dedi.

“EVLENME PLANINIZ VARSA, FIRSATI DEĞERLENDİRİN”

“Cuma günü ise bir nefes alma zamanı” diye belirten Kazanova, etkileri şöyle açıkladı: Venüs’ün Jüpiter ile olumlu açısı, sosyal ilişkilerimizi, özel hayatımızı ve ticari faaliyetlerimizi destekliyor. Evlenme planınız ya da önemli bir adım atma niyetiniz varsa, bu fırsatı değerlendirmeye çalışın. Finans ve sanat dünyasında da şans rüzgarları esiyor. Sanatçılar bu dönemde güzel kazançlar elde edebilir.

DOĞALGAZ, PETROL VE İLAÇLARA ZAM SİNYALİ

Cumartesi günü Güneş’in Oğlak burcuna geçişiyle, 3 aylık döneme dair bilgiler edinildiğini ifade eden Kazanova, dünya geneli sürecek olumsuzlukları şöyle sıraladı: Kış mevsim haritasında Balık burcu yükseliyor ve özellikle yöneticiler, hükümetler ve komşu ülkelerle ilişkilerin gerginleşebileceği bir dönem olabilir. 25 Aralık’taki Jüpiter Satürn karesi, iletişim sorunları, internet kesintileri ve dijital güvenlik açıklarını gündeme taşıyabilir. Para piyasalarında dalgalanmalar ve enflasyonist etkiler, özellikle Ocak ayının ortalarında dikkat çekici olacak. Ayrıca, doğalgaz, petrol, plastik ve ilaç gibi ürünlerde fiyat artışları gözlenebilir.

“MECLİSTEKİ KARARLARIN SERT YANSIMALARI OLABİLİR”

“Bu 3 aylık süreçte, sağlık sektörü, çalışan kesim ve işsizlik gibi alanlarda sorunların görünür hale geleceğini söyleyebiliriz” diyen Kazanova, “Mecliste alınacak bazı kararların gençler ve çocuklarla ilgili sert yansımaları olabilir. Özellikle yılbaşına yaklaşırken toplumsal ve ekonomik çalkantılara karşı daha sakin ve temkinli bir duruş sergilemekte fayda var” diye uyardı.

Haftanın başlangıcında Ay Yengeç burcunda, evimiz, ailemiz ve yuvamız önem kazanırken, duygusal güven arayışı da öne çıkıyor. Öte yandan Çarşamba günü Güneş Neptün dik açısı devreye giriyor. Bu açı, hayatımızda yanıltıcı durumlar, belirsizlikler ve aldatıcı olayları ön plana… — Hande Kazanova (@Hande_Kazanova) December 15, 2024

Kaynak: Haber Merkezi