Türkiye’nin Yeni Kabusu! Virüs, Virüs Doğurdu! Bağışıklık Sistemi Zayıf Kişilerde Risk 100 Kat Daha Fazla

Dr. Aliye Sevdem Gülcan, kış aylarında artan enfeksiyon hastalıkları ve zayıflayan bağışıklık sisteminin zonanın ortaya çıkma riskini de artırabileceğine işaret etti.

“O KİŞİLERDE RİSK 100 KAT DAHA FAZLA”

Zonanın ağrılı ve döküntülü bir hastalık olduğuna dikkat çeken Gülcan “Bu dönemde grip, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar arttığı için vücut daha savunmasız hale gelir. Eğer kişi çocuklukta suçiçeği geçirmişse, suçiçeğine neden olan varicella-zoster virüsü (VZV) tekrar aktive olarak zona hastalığını tetikleyebilir. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerin zona hastalığına yakalanma riski sağlıklı kişilere göre 100 kat daha fazladır. HIV enfeksiyonu, diyabet ve romatolojik hastalıklar gibi kronik hastalıklar nedeniyle uzun süreli immünsüpresif ilaç kullanımı da zona hastalığı gelişiminde rol oynamaktadır” dedi.

“ABD’DE HER YIL BİR MİLYON VAKA TESPİT EDİLİYOR”

Halk arasında daha çok ‘gece yanığı’ olarak da bilinen zona hastalığına ilişkin şunları söyledi: Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 20-30'unda görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl tahminen bir milyon vaka tespit ediliyor. Zona, geçirilmiş suçiçeği enfeksiyonundan sonra, sinir köklerinde gizli kalan ve su çiçeğine neden olan varisella-zoster virüsünün yeniden aktif hala gelmesiyle ortaya çıkan viral bir hastalıktır.

“SUÇİÇEĞİ GEÇİREN BİR KİŞİDE VİRÜS VÜCUDUNDA KALIR”

Dr. Gülcan, “Suçiçeği geçiren bir kişide virüs vücudunda kalır. Yaşamının bir döneminde virüsün aktifleşmesi sonucu zona ortaya çıkar. Ancak hiç suçiçeği geçirmemiş ya da suçiçeği aşısı olmamış kişiler, hastalık olan bir kişiden VZV ile enfekte olabilir. Yani virüsü alabilir” diye konuştu.

Kaynak: DHA