Konuşurken İki Değil, Üç Kez Düşünün! Merkür ile Jüpiter Karşı Karşıya: Astrolog Dinçer Güner 3 Gün İçin Uyardı

Astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından günlük burç tüyoları verdi. Dinçer Güner, "Büyük lokma ye büyük söz konuşma" diyerek uyardı. Merkür ile Jüpiter'in karşı karşıya olacaklarını belirten Dinçer Güner 3 güne dikkat çekti.

"Büyük lokma ye büyük söz konuşma" diyen Güner, Merkür ile Jüpiter'in karşı karşıya olacaklarını belirterek 3 günlük etkisi süresi konusunda uyarılarda bulundu.

Astrolog Dinçer Güner'in açıklaması şu şekilde:

"Merkür ile Jüpiter karşı karşıya olacaklar. Etki süresi 3 gün.

Büyük planlar yaparken detayları gözden kaçırabiliriz ya da tam tersi, küçük detaylara takılarak ana hedefi kaybedebiliriz. Fikirlerimizi ve görüşlerimizi paylaşma konusunda çok hevesli oluruz. Ancak, abartma eğilimi devreye girebilir. Söylediğimiz şeylerin gerçekliğini sorgulamadan, her şeyi daha büyük veya önemli göstermek isteyebiliriz. “Beni dinle, çünkü haklıyım!” havasına girmek, çevremizdekilerle gereksiz çatışmalara yol açabilir.

Eğitim, öğrenme ve bilgi paylaşımı konularında büyük bir potansiyel taşır. Ancak, bilgiye yaklaşım şeklimizde ya çok dar görüşlü olabiliriz ya da çok dağınık. Bir konuya derinlemesine dalmak yerine her şeyden biraz öğrenip hiçbir konuda derinleşememe gibi bir durum yaşanabilir. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz.

Unutkan olmaya eğilimli olabiliriz, evden çıkmadan önce telefonunuz, cüzdanınız hepsini kontrol ederek evden çıkın. İşle ve yatırımlarla ilgili yeni fırsatlar aramak ve girişimler yapmak için çok verimli olabilecek bir dönemdir. Büyük fikirler aklımıza gelebilir."