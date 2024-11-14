Astrolog Dinçer Güner Uyardı: Güneş ile Uranüs Arasında Karşıt Açı... Bu 4 Gün Dikkatli Olun, İyi Düşünün!

Astrolog Dinçer Güner 'Artık yeter' başlıklı yazısında, Güneş ile Uranüs arasında karşıt açı oluşacağını belirtti. Dinçer Güner, bu durumun etki süresinin 4 gün olacağına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

İşte Dinçer Güner'in günlük astrolojik yorumu:

"Güneş ile Uranüs arasında karşıt açı oluşacak ve etki süresi 4 gün.

Bir yandan mevcut düzeninizi korumak isterken, diğer yandan köklü değişikliklere gitme dürtüsüyle yanıp tutuşabilirsiniz.

"Ne yapacağım?" sorusu sık sık aklınıza gelebilir. Ani bir karar alabilir, alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilir ya da uzun süredir baskı altında hissettiğiniz bir konuda “artık yeter!” diyerek kendinizi ifade edebilirsiniz.

Şaşırtıcı haberler, ilişkilerde beklenmedik gelişmeler ya da rutinlerin aniden bozulması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle otorite figürleriyle çatışmalar yaşanabilir. Patronunuzla, ailenizle ya da hayatınızda baskı kuran kişilerle iplerin gerildiğini hissedebilirsiniz. Ani ve düşünmeden alınan kararlar başınıza iş açabilir.

Risk alırken dikkatli olun; yeniye adım atmadan önce iyi düşünün. Uyku düzeniniz bozulabilir, sürekli bir şeyleri değiştirme isteğiyle dolup taşabilirsiniz. Bu enerjiyi bastırmak yerine yaratıcı alanlarda kullanmayı deneyin. Yeni projelere başlamak, farklı bir şeyler denemek ya da zihinsel olarak özgürleştirici aktiviteler yapmak iyi gelebilir. Tahammül azalabilir, özgürlük isteği çok vurgulanabilir bu dönemde."