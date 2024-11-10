Boğa Burcunda Dolunay! Burçları Fena Sallayacak, 16 Kasım'a Dikkat... Astrolog Dinçer Güner 12 Burca Etkilerini Tek Tek Anlattı: İşte Dikkat Etmeniz Gerekenler

Astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından paylaştığı, 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumlarında, Boğa dolunayının burçlara etkisini anlattı. İşte Dinçer Güner'in yorumları...

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, tanıtım, pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal anlamda rahatça kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu dolunay uzak yerlere seyahat gibi konuları da gündeme getirebilir, ya da birkaç ay sonrası için planlar yapabilirsiniz. Eğer ki işin içinde parasal meseleleri ilgilendiren birtakım davalarınız var ise, bu konularla ilgili harika destekler alabilirsiniz.Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir dil öğrenmek, para kazanmanıza yardımcı olacak bir eğitim için kolları sıvamak içinde bu haftayı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek sürpriz bir uzaktan eğitime başlayabilirsiniz. Bu sizin ilgi alanınız veya hobiniz olabilir. Özel hayatınıza çeki düzen verecek kararlarda alabilirsiniz. Özel hayatınızda meydana gelen konulara duygusal değil daha gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceksiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. İstek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurt dışı veya yabancılarla ilgili geçmişe ait belki de önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz.

Bir yenilenme, yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz. Fiziksel olarak değişime gitmek, yeni bir tarza sahip olmak, diyete başlamak için koşullar sizin adınıza uygun. Bu dolunayla birlikte, özgürlük ihtiyacınızda aynı şekilde artacaktır. Sizi kısıtlayan koşullar her ne ise veya yapmak istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz her ne varsa hafta boyunca bunları yapmak adına büyük kararlar alıp harekete geçebilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. İş hayatınıza ilişkin çalışma ortamı ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm ve değişim habercisi olabileceği gibi, önemli bir iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret ediyor olabilir. İş hayatınızda daha kalıcı, sağlam adımlar atabilir, kolay kolay risk almayabilirsiniz.

İş konusunda sürpriz beklenmedik, ani, olumlu gelişmelere hazır olun. Uzun süredir kararsız kaldığınız ya da ertelediğiniz konularda birden cesaretle harekete geçme isteği duyabilirsiniz. Özellikle kariyer alanında, toplumdaki statünüzü veya tanınmışlığınızı değiştirebilecek sürpriz teklifler, projeler veya fırsatlar kapınızı çalabilir. Bu dolunay, var olan düzeninizi sarsarak sizi farklı bir yola yönlendirme potansiyeline sahip. Belki de uzun süredir hayalini kurduğunuz bir iş değişikliği için gereken son kıvılcım olacak.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. İletişim kanallarınız aktifleşmeye başlıyor, telefonunuz, e-postanız her zamankinden daha çok çalışabilir. Yine bu dolunay zamanı arkadaşlarınızla beraber bir seyahat planı yapabilirsiniz. Yine bir arkadaşınızın desteği ile web sitesi, blog oluşturabilir, internetle/bilgisayarla ilgili önemli projeler gündeme gelebilir. Belki uzun zamandır katılmak istediğiniz bir eğitim ya da yeteneklerinizi geliştirmek için düşündüğünüz bir atölye vardı, ama bir türlü cesaret edememiştiniz. Uranüsyen dolunayın enerjisi sizi bu yönde bir adım atmaya, zihninizi yeni bilgilere ve deneyimlere açmaya açık hale getirebilir. Bilgiye olan açlığınız artabilir ve kendinizi geliştirmek için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Kısa yolculuklar, yeni yerler görme isteğiniz de bu dönemde artabilir. Yeni insanlarla tanışmak, farklı bakış açıları keşfetmek için bu dolunay harika bir fırsat sunuyor.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. Planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Gizli ilişkiler, saman altında su yürütürcesine planlar gündemde olacak. Yine bu günlerde yalnız kalmak isteyebilir, kabuğunuza çekilmek isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bu dolunay zamanı, finansal anlamda bir engeli aşmak, krizi yönetmek, finansal anlamda daha rahat ve kolay bir şekilde destek bulabileceksiniz. Bu gizli, el altından bir destek olabilir.

Hafta boyunca sağlığınıza özen göstermeniz gerek. Beklenmedik, ani rahatsızlıkla söz konusu olabilir. Özellikle boyun, boğaz, ses telleri, endokrin sistemi ile ilgili olabilir. İçsel olarak sizi huzursuz eden konularla ilgili destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca kredi işlerini araştırabilir, yatırım konularına göz atabilirsiniz. Ekonomik olarak atacağınız adımlar gizlilik içinde olacaktır.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizden destekler alabilir, önemli fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerde bir değişim meydana gelmeye başlayabilir yavaş yavaş, yeni gruplar içine girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Güçlü kuvvetli kişilere irtibat halinde olabilirsiniz. İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik kendinize yeni stratejiler geliştirebilir, hedefler koyabilirsiniz bu hafta itibari ile. Varsa ortaklıklarınız bu alanda yeni bir yapılanmaya gidebilir yeni olumlu ve düzen getirici kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklıklar kurmak için özellikle dost ve arkadaşlarla adımlar atabilirler.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. Özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Alacağınız bu destekleri bir sonraki hafta kullanmanızda yarar var. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır. Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. Ya da bu hafta uygun koşulları olan, yatırım amaçlı kredileri araştırabilirsiniz. Ama ekonomi malum, kaldırabileceğinizden çok daha büyük finansal riskler almamakta fayda var aslında. Bu dolunay, “gerçek değer nedir?” sorusunu kendinize sık sık sormanıza neden olabilir. Başkalarıyla paylaştığınız değerler, finansal veya duygusal bağımlılıklarınız üzerine düşüneceksiniz. Özellikle eş veya iş ortaklarıyla maddi kaynakların nasıl paylaşıldığı konusunu yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Uranüs, özgürleştirici bir etki taşır ve bu da sizi, başkalarına bağımlı olduğunuz alanlarda kendi bağımsızlığınızı kazanmak için motive edebilir. Belki de artık kendi ayaklarınız üzerinde durmanın, maddi özgürlüğünüzü kazanmanın vakti geldiğini fark edeceksiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. Sözleşmelere, anlaşmalara işaret etmekte. Bu daha çok hukuksal bir kağıt üzerinde yapılacak olan bir anlaşma olabilir. Eğer yalnız iseniz, bir partneriniz yok ise bu dolunay zamanı özel anlamda karşılaşmalar, yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz. Eşinizden veya partnerinizin fikirlerinden düşüncelerinden rahatlıkla yararlanabileceksiniz. Bazılarınız eş veya ortağınızla beraber bir iş girişiminde bulunabilir veya eşinizin parasal meselesinde olası bir krizi atlatması konusunda yardım ve destek olabilirsiniz. İlişkilerinizde veya ortaklıklarınızda beklenmedi sürpriz ani gelişmelere hazır olun. Bu alanda yeni kararlar alabilirsiniz düzen getirmek adına. Hafta boyunca anlaşmalardan –sözleşmelerden yana şansınız açık olacak.

YAY VE YÜKSELEN YAY BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. İş ortamınızı ilgilendiren bölgede olacak bu dolunay, yeni projeler ve yeni müşterilerle tanışmanıza yardımcı olacaktır. Bu projeler finansal anlamda getirisi yüksek olabilecektir. Eğer iş arıyor iseniz bu dolunay ve takip eden 2-3 gün önemli haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yine bu hafta diyete başlamak, sağlıklı beslenmek, spora başlamak daha doğrusu hayatınızı daha kaliteli ve sağlıklı geçirmek için destek almak içinde harika bir hafta. Yalnız sağlık olarak, boğazınıza, bademciklerinize, ses tellerinize dikkat etmenizde fayda var. Gündelik düzeninizi aniden değiştirmenizi gerektirecek şekilde hayat akışınızı da değiştirebilirsiniz. Bu eve evcil bir hayvan alarak olur, beslenme şeklinizi değiştirerek olur, çalışma düzeninizi değiştirerek de olabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. Eğer uzun zamandır kendinizi bastırdığınız, risk almaktan kaçındığınız ya da “bu benim tarzım değil” diyerek geri planda tuttuğunuz bir hobiniz veya yaratıcı yönünüz varsa, şimdi o alanlara eğilme vakti. Yaratıcı projeler ya da işinize dair inovatif fikirler için ilham dolu bir dönemdesiniz. Bu dolunayda eski kalıpları yıkarak, kendinizi yepyeni yollarla ifade etmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Aşk hayatında ise beklenmedik bir özgürleşme hissi söz konusu olabilir. İlişkilere farklı bir perspektifle yaklaşmak isteyebilirsiniz. Eğer ilişkinizde monotonluk veya bir rutine saplanmış hissettiğiniz anlar varsa bu dolunay size yepyeni bir soluk getirebilir. Mevcut ilişkinizi yenilemek, farklı deneyimler yaşamak ya da kendinizi yeniden keşfetmek için cesaret kazanabilirsiniz. Bekar bir yükselen Oğlak olarak da hayatınıza ani bir şekilde, sürpriz bir aşk girebilir. Bu ilişki, klasik kurallardan sıyrılmış, daha özgür ve sıra dışı bir yapıya sahip olabilir. Eğer ebeveynseniz, çocuklarınızın bağımsızlık arayışına tanık olabilir ve onları destekleyici bir rol üstlenebilirsiniz. Sürpriz hamilelik konuları da gündeme gelebilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. Aile düzeninde veya ev hayatında özgürlüğünüzü kısıtlayan kalıpları kırma isteğiniz artabilir. Belki uzun zamandır taşıdığınız bir aile yükünü serbest bırakmak veya artık size hizmet etmeyen eski bir alışkanlıkla vedalaşmak isteyeceksiniz. Uranüs etkisiyle ev hayatınızda köklü değişiklikler yapma arzusu, yenilikçi fikirler üretme gücü ve size heyecan veren yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Belki de daha önce düşünmediğiniz bir taşınma kararı, evde bir değişim ya da yaşam alanınızı yeniden düzenleme isteği duyabilirsiniz. Aile ilişkilerinizde özgürleşmeye dair bir dönüşüm yaşamanız olası. Eğer ailenizin bazı beklentileri ya da geçmişten gelen dinamikler sizi artık kısıtlıyorsa, bu dolunayda bu bağları sorgulama ve kendi sınırlarınızı belirleme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURCU

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen dolunay meydana gelecek. Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde. Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, iş koşullarında ani bir değişim söz konusu olabilir. Her hâlükârda bu dolunay para konularınızı gündeme taşıyacaktır. Parasal konularda beklenmedik, ani, sürpriz gelişmelere hazır olun. Ekonomik durumunuzu değiştirecek hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişimi yapmak, iş kurmak, çalışma sisteminizi değiştirmek, iş ve para düzeniniz için yöneticilerinizle konuşmak için uygun koşullar söz konusu. Kariyeriniz ile ilgili, sizse daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler söz konusu.