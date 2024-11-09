Astrolog Zeynep Turan'dan Canlı Yayında Çarpıcı Tahminler

TV100 ekranlarının sevilen ismi Okan Bayülgen ilgiyle izlenen programı Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konukları Oğuzhan Uğur, Cansel Elçin, Sedef Akalın ve Zeynep Turan oldu.

Astrolog Zeynep Turan, programda açıklamalar yaptı.

Gezegen hareketlerini takip ederek insana değil kolektife etkisini araştırdığını söyleyen Zeynep Turan, “2025 yılında 5 gezegen yer değiştirecek, bu burç değiştirmeleri daha önce ne zaman yaşansa deniz tabanlarında yer değiştirmeler yaşanmış ama astrologlar hiçbir şekilde depremin yerini ve adresini bilemez.” dedi.

ORTA DOĞU'DA YENİ SİYASİ PAKLAR

Ayrıca Turan "Venüs-Uranüs 150’liği; 1985 doğumlu Mohammed bin Salman Al Saud ile 1946 doğumlu Donald Trump’ın buluşması, 25 Şubat 2025 tarihine kadar gerçekleşecek. Orta Doğu’da yeni siyasi paklar oluşabilir." açıklamasını yaptı.

2015 yılında 1964 doğumlu kişilerin risk almaması gerektiğini söyleyen ünlü astrolog, Cansel Elçin ve Sedef Akalın'ın oyununun Temmuz ayında ödül alabileceğini ifade etti.

TRUMP'A TEKRAR SUİKAST YAPILACAK

ABD seçimlerinden Harris'in kaybetmesinin sebebinin 1964 olduğunu söyleyen Turan, Trump'ın yine ortalığı karıştıracağını ve kızının toparlayacağını söyledi. ABD seçimlerinden önce Trump'ın seçilmesi halinde tekrar suikast girişime maruz kalacağını söyleyen Turan, eğer suikast olursa Trump'ın hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem