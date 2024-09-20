Okulda 4. Kattan Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Rize’de bir lisede eğitim gören 14 yaşındaki kız 4. kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

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Okulda 4. Kattan Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Rize’de öğretim gördüğü okulda 4. kattan merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, Rize Merkez Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu’nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İmam Hatip Ortaokulu’nda 8. sınıfta öğrenim gören 14 yaşındaki G.K., henüz bilinmeyen bir sebeple okulun yangın merdivenlerinin bulunduğu alanda 4. kattan merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan G.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. G.K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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