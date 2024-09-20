İnşaat'ın 6. Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Pendik'te çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İnşaat'ın 6. Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kavakpınar Mahallesi Çiçek Sokak'ta yapımı süren binanın 6'ncı katında çalışan N.Ö, henüz belirlenemeyen nedenle inşaattan düştü.

İnşaatta çalışan işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, N.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Elektrik Kontağı 2 Daireyi Kullanılamaz Hale Getirdi Elektrik Kontağı 2 Daireyi Kullanılamaz Hale Getirdi
Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu
Amasya'da Operasyon: 6 Silah Ele Geçirildi Amasya'da Operasyon: 6 Silah Ele Geçirildi
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!