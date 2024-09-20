İnşaat'ın 6. Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Pendik'te çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Kavakpınar Mahallesi Çiçek Sokak'ta yapımı süren binanın 6'ncı katında çalışan N.Ö, henüz belirlenemeyen nedenle inşaattan düştü.
İnşaatta çalışan işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, N.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.
Kaynak: AA
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