Elektrik Kontağı 2 Daireyi Kullanılamaz Hale Getirdi

Tokat’ta bir apartmanda elektrik kontağı sebebiyle çıkan yangında 2 daire ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.

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Elektrik Kontağı 2 Daireyi Kullanılamaz Hale Getirdi

Tokat’ta bir apartmanda çıkan yangında 2 daire ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat’ta Mustafa Satan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çıktı. Saat 21.15 sıralarında başlayan yangının, iddialara göre apartmanın 3. katında Çadlı öğrencilerin kaldığı dairede başladı. Alevler kısa sürede önce üst kata, ardından da apartmanın daire boşluğundan çatı katına sıçradı. Apartman çatısındaki yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 daire ve çatı katı zarar gördü. Yangının elektrik uzatma kablosundan çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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