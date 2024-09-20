Amasya'da Operasyon: 6 Silah Ele Geçirildi
Amasya’da polisin 4 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2’si kurusıkı olmak üzere toplam 6 tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu 4 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 80 fişek, 7 şarjör, 1 bıçak ele geçirildiği ve konuyla ilgili gerekli tahkikat yürütüldüğü bildirildi.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü operasyonun bilgilerini, “Suçun önlenmesi, suç ve suçlularla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” notuyla paylaştı.
Kaynak: İHA