Amasya'da Operasyon: 6 Silah Ele Geçirildi

Amasya’da polisin 4 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2’si kurusıkı olmak üzere toplam 6 tabanca ele geçirildi.

Amasya'da Operasyon: 6 Silah Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu 4 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 80 fişek, 7 şarjör, 1 bıçak ele geçirildiği ve konuyla ilgili gerekli tahkikat yürütüldüğü bildirildi.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü operasyonun bilgilerini, “Suçun önlenmesi, suç ve suçlularla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” notuyla paylaştı.

Kaynak: İHA

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