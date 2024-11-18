Bu Hafta Burçları Neler Bekliyor? Ünlü Astrolog Uyardı: Bu 4 Güne Dikkat, Büyük Değişimler Kapıda!

Ünlü astrolog Hande Kazanova, 18 – 24 Kasım haftasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonu cumartesi günü Boğa burcunda oluşan Dolunay’ın etkilerinin bu hafta başında da süreceğini ifade etti.

Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günlerine dikkati çeken ünlü astrolog, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pazartesi günü Ay’ın Yengeç burcuna geçişiyle iletişim, empati ve duygusal hassasiyetlerin etkili olduğu bir döneme giriyoruz. Merkür ve Jüpiter arasında oluşan karşıt açı, aşırı iyimserlik ve tutamayacağımız sözler verme riskini artırabilir. Büyük düşünceler ve hevesler içinde yanlış adımlar atmaya ya da başkalarını gereksiz yere cesaretlendirmeye açık bir enerjide olacağız.

Salı günü Güneş’in Neptün ile yaptığı uyumlu açı, ruhsal ve manevi taraflarımızı güçlendiren bir etki yaratıyor. Bu açı, empati yeteneğimizi artırarak, başkalarının sıkıntılarına çözüm üretmemize olanak sağlayabilir. Aynı gün Plüton, Kova burcuna geçiyor ve 2044’e kadar Kova burcunun temalarında önemli değişim ve dönüşümler yaşamaya başlıyoruz. Plüton’un bu yolculuğu, demokrasi, eşitlik ve teknoloji alanlarında köklü dönüşümlere sahne olacak. Ancak bu değişimlerin başlangıç aşamalarında yozlaşma, bağımlılık ve toplumsal krizlerle yüzleşme gibi zorluklar yaşayabiliriz. Teknolojinin hem büyük yeniliklerini hem de karanlık yüzünü deneyimleme potansiyelimiz var.

Perşembe günü Güneş Yay burcuna geçiyor ve bu geçiş, özgürlükçü ve hevesli bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Yay burcunun sıcak ve maceracı etkisi, yeni deneyimlere açık olmamızı sağlarken, iyimserliğimizi yükseltiyor. Bu hafta devlet işleri veya otorite figürleriyle önemli görüşmeler için Perşembe günü oldukça elverişli. Güneş ve Plüton’un uyumlu açısı hem güç kazanmamıza hem de önemli bağlantılar kurmamıza destek olacak. Bu süreçte otorite figürlerinden ya da üstlerimizden beklediğimiz desteği bulabiliriz.

Haftanın kapanışı ise Cuma günü Venüs’ün Satürn’le yaptığı olumlu açıyla geliyor. Bu açı, özellikle ilişkilerde denge, istikrar ve kalıcılığı destekliyor. Para piyasalarında ise daha düzenli ve öngörülebilir bir tablo sunuyor. Venüs-Satürn etkisiyle uzun vadeli planlarımız için sağlam adımlar atabiliriz."

İşte Hande Kazanova'dan 18 – 24 Kasım haftası, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU

Koç ve yükselen Koçlar, ev, aile ve yuvanızla ilgili konulara odaklanarak haftanıza giriş yapıyorsunuz. Aile ortamlarınızda ele alınması gereken konular büyüklerinizle konuşmanız gereken önemli işler bu hafta başında gündeminizde olacak. Pazartesi günü dış ortamlardan beklediğiniz haberlerde güzel sonuçlar karşınıza gelebilir. Merkür ve Jüpiter karşıtlığıyla değişik ve farklı olana açık olabilirsiniz. Bu dönem farklı olasılıkları değerlendirmek istiyor olabilirsiniz ama çevrenize verdiğiniz işinizi, geleceğinizi ilgilendiren birtakım sözler varsa bunları tutamama ihtimaline karşı dikkatli olun. Sosyal medyayı kullanıyorsanız yargılayıcı olmaktan kaynaklı fikir ayrılıkları anlaşmazlıklar devreye girebilir. Bu aralar hem dini konularda hem felsefi olarak diğer insanlarla anlaşmak sandığınız kadar kolay olmayacak ama haftanın en dikkat etmeniz gereken kısmı da bu olacak.

Plüton’un Kova burcuna geçişiyle 2044 yılına kadar sosyal çevrenizde arkadaşlık ilişkilerinizde ve gelecek planlarınızda önemli değişim ve dönüşümler altındasınız. Güçlü insanlar bu süreçte çok kritik noktalarda kapıları tutabilir. Bu dönem siyasi alanda, STK’larda, derneklerde, partilerde çalışan insanlardan güzel destekler alma potansiyeliniz de var. Ama önce topluma faydalı olma konusuna kafa yoracak, işle ilgili konular para kazançlarınızla ilgili konularda da değişmesi ve dönüşmesi gerekenlere daha fazla öncelik vereceksiniz.

Güneş’in Yay burcuna geçişiyle seyahatleriniz hızlanabilir. Ticari faaliyetler, seyahatler, yurtdışı bağlantılı işler, diğer insanlarla yapılacak her tür işiniz önem kazanmaya başlıyor. Öğrenciyseniz bu dönem eğitim hayatınızla ilgili konulara kendinizi verebilirsiniz. Bu dönem arkadaşlarınızdan ciddi anlamda faydalar göreceksiniz. Elinizi çabuk tutun çünkü Merkür 26 Kasım itibariyle geri hareketine hazırlanacak. Eğitim, seyahat, ticari faaliyetler, hukukla ilgili konularda tamamlanması gereken konuları ele alın, başlatmanız gerekenleri başlatın. Merkür geriledikten sonra bunları yapmayın. Bu hafta özel hayatınız daha istikrarlı gidecek, sağlığınızda da güzel gelişmeler olabilir.

BOĞA BURCU

Boğa ve yükselen Boğalar, iletişimsel işleriniz bu hafta önem kazanıyor. Yakın çevrenizden alacağınız önemli bilgiler var. Yakın çevrenizle zaman zaman bazı anlaşmazlıklar olsa bile bu hafta vaktinizi sizinle iletişim halinde olan insanlara ayırmak isteyeceksiniz. Pazartesi günü parasal konularda dikkatli olun, kafanıza estiği gibi davranmak problemleri karşınıza getirebilir. Maddi konularda tutamayacağınız sözler altına girmeyin, ileriki dönemde sizi zorlayabilir. Parayla ilgili konularda abartılardan mümkün olduğunca kaçın, sadeleşmeye özen gösterin mümkünse Pazartesi gününe alışverişlerinizi denk getirmeyin.

Salı günü Plüton Kova burcuna geçecek. Kova burcu sizin kariyer alanlarınızı temsil ediyor. Plüton’un buradan geçişi 2044 yılına kadar önemli bazı kariyer değişikliklerini karşınıza getirebilir. Şimdiye kadar hiç düşünmediğiniz ama topluma faydalı olan, ilginizi çeken konu ve olaylara daha fazla kendinizi kaptırabilirsiniz. Toplum önü duruşunuz, statünüz ya da çabalarınızla ilgili konularda hızlı adımlar ve önemli dönüşümler gündeme gelebilir. Önünüzdeki dönem kendinizi, hedeflerinizi yeniden yapılandırıyorsunuz ve burada önemli sonuçlarla karşılaşacaksınız.

Perşembe günü Güneş’in Yay burcuna geçişi ile para ile ilgili konular önem kazanacak. Bir paranın tahsilatıyla uğraşabilirsiniz. Bu hafta bu işlerinizin tümünü halletmeye özen gösterin çünkü önümüzdeki hafta Merkür para alanlarınızda gerileyecek. Başka insanlardan güzel fırsatlar Perşembe günü karşınıza gelebilir ve bu aralar sevdiğiniz insanla yapacağınız planları çok daha düzgün hareketlendirecek ve özel hayatınızda uzun zamandan sonra aradığınız huzuru ve mutluluğu bulacaksınız.

İKİZLER BURCU

İkizler ve yükselen İkizler, parayla ilgili konular hafta başında önemli olacak. Kazançlarınıza odaklanacaksınız. Parasal konularda sevdiğiniz insanla aranızda bir çekişme olabilir. Pazartesi günü Merkür’ün Jüpiter’le olan dik açısı sevdiğiniz insanla anlaşamama enerjisini karşınıza getirebilir. Bu dönem karşı tarafa bağımlı olduğunuzu fark edebilirsiniz. Karşı taraf da size fazla müsamaha gösterdiğini söyleyebilir. İkiniz de birbirinize adım atmak istiyorsunuz. Pazartesi yaşanacak bir olumsuzluğun çok fazla uzamamasına özen gösterin. Bu dönem tutamayacağınız sözler altına girmeyin. İş birlikleri, ortaklıklar konusunda bu hafta gözünüzü dört açın, güzel fırsatlar karşınıza gelecek.

Salı günü Plüton, 2044 yılına kadar Kova burcuna geçecek, hava elementinde hareket ediyor olması önemli bir güç elde edeceğinizi gösteriyor. Bu gücü seyahat, yurtdışı bağlantı işler, ticari faaliyetler ve hukuk alanlarınızda elde edeceksiniz. Önemli bir seyahat, yurt dışına yerleşme, yabancı insanlarla yapılacak önemli bir işin gündeme gelmesi ve hayata bakış açınızı değiştirmesi söz konusu olabilir. Farklı bir eğitim alabilirsiniz ve hayata çok başka gözlerle bakmak durumunda kalabilirsiniz. Uzun zamandır hallolmasını beklediğiniz bir davanın sonucu gündeme gelebilir. Bu dava ile hayatınızda yeni olasılıklar açılabilir. Her tür dil eğitim, ithalat ihracat, diğer insanlarla yapılacak işlerde önemli dönüşümler karşınıza gelecek ama dönüşümler sizi destekleyecek.

Perşembe günü Güneş’in Yay burcuna geçişiyle özel hayatınıza odaklanacaksınız. Hafta başında sevdiğinizle aranızda gerginlikler varsa bunları tamir edeceksiniz. Perşembe gününden sonra bir ay boyunca karşı tarafa bağımlı olabilirsiniz. Bu dönem yalnız kalmak istemeyebilirsiniz popülerliğiniz artabilir iş bağlantıları iş birliğine girme takım çalışmalarında bulunma gibi etkiler karşınıza gelecektir. Yalnız elinizi çabuk tutun, 26 Kasım geldiğinde Merkür bu alanlarınızda gerileyecek. Merkür gerilemeden önce bazı işlerinizi başlatmak ya da kafanıza koyduklarınız için adım atmak çok daha doğru olacaktır. Sevdiğiniz insanla gelecek planlarınız önem kazanıyor. Çocuğunuz varsa ikinci çocuktan sonra üçüncü çocuk yapmayı düşünüyorsanız önünüzdeki süreç bu konuda size şans ve fırsatlar verebilir. Hem ikili ilişkilerde hem de para ile ilgili konularda bu hafta şanslı olacak, sevdiğiniz insandan beklediğiniz desteği de göreceksiniz. Hayatınızda bir insan yoksa bu hafta hayatınıza yeni bir insanın girme potansiyeli de yüksek görünüyor.

YENGEÇ BURCU

Yengeç ve yükselen Yengeçler, kendi istek ve beklentilerinize odaklanarak haftanıza giriş yapıyorsunuz. Bu hafta kendi seçimleriniz önemli olacak, diğer insanları dinlemeyeceksiniz. Merkür Jüpiter karşıtlığı çalışan Yengeçlerin hayatında zorlanmaları getirebilir. Fikir ayrılığı anlaşmazlıklar çalışma ortamınızda birbirinize yardım ettiğiniz insanlarla olan ilişkilerinizi kapsayabilir.

Salı günü Plüton Kova burcuna geçecek ve 2044 yılına kadar müşterek para alanlarınızda önemli bazı değişim ve dönüşümler altında olacaksınız. Paraya bakış açınız değişebilir, kazançlarınıza odaklanmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Eşinizin partnerinizin parasal konularda önemli değişimleri, bir güç kazanması ya da burada mücadele vermesi gibi etkiler devreye girebilir. Uzun zamandır uğraştığınız mirasla ilgili bir konu bir dava varsa bu süreçte bunların sonuçlanması da söz konusu olabilir. Müşterek para konularında tahsilatlar, banka işlemleri, ödemeler konusunda önemli değişim ve dönüşümler karşınıza gelecek.

Perşembe günü Güneş’in Yay burcuna geçişiyle iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda bir ay boyunca kendinizi göstereceksiniz. Çalışmak ve iş hayatını deneyimlemek, daha sağlıklı olmak yürüyüşlere çıkmak ya da gündelik hayatınızda daha maceraperest ve deneyimlemeye yönelik taraflarınızı keşfetmek önem kazanabilir. Bu dönem sağlığınıza ekstra özen gösterin karaciğerinizi dinlendirecek yiyecek ve içeceklere yönelin. Huzursuz bacak sendromu, spor sakatlanmaları bu süreçte kalça bölgesinde bazı zorlanmaları karşınıza getirebilir ama çok çalışacak ve başka insanlar için bir şeyler yapmaktan mutluluk duyacaksınız. Güçlü insanlardan gelecek önemli desteklerle çalıştığınız işlerin karşılığını alma potansiyeliniz de yüksek. Perşembe günü bununla ilgili güzel bir sonuç karşınıza çıkabilir. Özel hayatınızda ve çocuğunuzla olan ilişkilerinizde güzel olaylar Salı günü devrede olacak. Sevdiğiniz insanla yapacağınız güzel planlar Cuma günü gerçekleşebilir. Uzun zamandan sonra ilk defa aşk hayatınız, özel ilişkileriniz ve çalışma hayatınızla ilgili konularda rahat olacaksınız. Bitirmeniz gereken işler varsa bu hafta bitirin çünkü bir sonraki hafta Merkür gerileyecek o yüzden de bu haftayı güzel bir şekilde geçirmeniz dileğiyle.

ASLAN BURCU

Aslan ve yükselen Aslanlar, bu haftaya biraz nanemolla etkilerle, ayaklarınız geri geri giderek başlayabilirsiniz fakat Çarşamba ile beraber enerjiyi kendi üzerinizde hissedeceksiniz. Pazartesi günü Merkür’ün Jüpiter’le olan karşıt açısı özel hayatınızda abartılı konuşmaları ve durumları karşınıza getirebilir. Bu dönem özel hayatınızda olup biteni arkadaşlarınıza anlatıyorsanız buralarda beklediğiniz tepkileri alamayabilirsiniz. Çocuğunuzun ilişkisi ve onunla olan iletişiminize dikkat etmekte fayda var. Ne sevdiğiniz kişiye ne de çocuğunuza tutamayacağınız sözler vermeyin. Kimseyi geçiştirmeyin ve mümkün olduğu kadar açık ve net olmaya özen gösterin.

Salı günü Plüton Kova burcuna geçiyor ve 2044 yılına kadar ilişkiler evinizde ikili ilişkiler ve ortaklı işler alanınızda ilerleyecek. İlişkilere bakış açınız değişmeye başlayacak. İlişkinizden beklentiniz ne, bir ilişki size ne sağlıyor sizi nasıl değiştiriyor, ilişkiyi karşı tarafın eline bırakmak ya da belki de onunla beraber hayatınızı kontrol etmek önem kazanabilir. Ortaklı işlerin yapısının değişmesi ya da yurt dışında yaşama gibi bir arzunuz varsa oraya taşınma gibi konular gündeme gelebilir. Hayatınız, diğer insanlarla olan ilişkileriniz bu dönemde önemli değişim ve dönüşümlere uğrayacak. Bu süreçte yapmanız gereken buna karşı koymamak. Bu değişimi hoş karşılarsınız o zaman gayet güzel rahat bir akış olacaktır.

Perşembe günü Güneş’in Yay burcuna geçişiyle aşk hayatınız hareketleniyor. Evinize, ailenize, yuvanıza daha fazla ilgi gösterdiyseniz ve bu dönem endişeleriniz ya da burada ele alınması gereken konular gündeminize yerleştiyse Perşembe gününden sonraki dönem size keyif veren konu ve olaylar ön plana çıkacak. Spora yazılabilirsiniz sanatsal faaliyetleriniz hızlanabilir, size keyif veren konu ve olaylarla ilgilenebilir, yurt dışına gitmek, kendinizi birazcık daha rahatlatmak isteyebilirsiniz. Eğitim hayatınız ön plana çıkabilir. Çocuğunuzun konularıyla ilgilenmek ya da çocuğunuza daha fazla vakit ayırmak sizin için önemli olacak. Güçlü insanlardan ortaklı işler yapmak üzere güzel haberler Salı ve Perşembe günü devreye girebilir. Özellikle Salı günü ev ve aile hayatınızda güzel haberler alacaksınız, Perşembe günüyse hem sanatsal işlerinizde hem de geleceğe yönelik güzel adımlar ve özel hayatınızda güzel birtakım teklifler karşınıza gelebilir. İş hayatınızda ve beraber çalıştığınız insanlarla olan ilişkilerinizde bu aralar destekli olacaksınız. Hem sağlığınız hem özel hayatınız hem ailevi konular bu hafta sizi destekleyecek. Elinizi çabuk tutun çünkü bir sonraki hafta Merkür gerileyecek, Merkür gerilemesine kadar bu hafta birçok işinizi tamamlayın.

BAŞAK BURCU

Başak ve yükselen Başaklar, arkadaşlık ilişkileriniz önemli oradan gelecek önemli haberlerle haftanızı başlatıyorsunuz. Hafta sonuna doğru yapacağınız planlarda bazı değişikliklere hazır olmanız gerekecek. Pazartesi günü Merkür’ün Jüpiter’le karşıt açısı ev ve aile ortamlarınızda bazı anlaşmazlıkları karşınıza getirebilir. Fikir ayrılıklarına açık bir dönem olacak. Burada alınması gereken önemli kararlarda üzerinizde bir iyimserlik olabilir ama bu dönem ev ve aile ortamınızda iyimser olamayabilirsiniz. Bu da aile büyüklerinizle olan ilişkilerinizde bazı iletişim sıkıntıları yaşanabilir.

Salı günü Plüton’un Kova burcuna geçmesiyle 2044 yılına kadar iş hayatınız, çalışma şekliniz, sağlığa bakış açınız değişmeye başlıyor. Bunun etkilerini 2024 yılının ilk 6 ayında yavaş yavaş hissetmeye başladınız. Şimdiye kadar parayla ya da çalışma hayatınız, düzeninizle ilgili konularda 2021’in sonunda da önemli açılımlar oldu. Bu yenilikleri hayatınıza kattıysanız şimdi bu yenilikleri hayatınıza oturtma, hayatınızdaki bu değişim ve dönüşümleri kabullenmenin tam zamanı. Burada önemli bazı teknolojik değişimler iş ortamlarınızda yenilenmeler devreye girebilir. Sağlığınızla ilgili konularda da ele alınması gereken inovatif tekniklere ya da sağlık uygulamalarına daha fazla kendinizi kaptırabilirsiniz. Perşembe günü Güneş’in Yay burcuna geçişiyle evinize, ailenize, yuvanıza bir ay boyunca daha fazla vaktinizi ayıracaksınız. Evle alakalı yapılması gerekenleri ele almaya özen gösterin. Perşembe günü elinizi attığınız işlerde istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Merkür ev, aile ve yuva alanlarınızda gerilemeye başlayacak. Buralarda bazı problemleri karşınıza getirebilir. Şanslı olduğunuz bu hafta bir şeyleri pas geçip bir sonraki haftaya bırakıyorsanız sonraki hafta bunun için uygun olmayacak. Emlak alım satım kiralama ya da yurt dışında bir yere yatırım yapma gibi bir fırsatınız varsa bu hafta harekete geçin ki Merkür gerilediğinde tamamlayabilesiniz. Salı ve Perşembe günlerini iyi kullanın özellikle Salı günü yakın çevrenizden güzel haberler alacaksınız. Hayatınızda bir insan yoksa yakın çevrenizden birinden hoşlanma potansiyeliniz de yüksek olabilir. Çocuğunuzla olan ilişkiler aşk hayatınızda atılacak adımlar bu hafta sizi yukarıya taşıyacak. Özellikle sevdiğiniz insanla yapacağınız hafta sonu tatili sizi fazlasıyla mutlu edebilir.

TERAZİ BURCU

Terazi ve yükselen Teraziler, kariyeriniz ve burada verilecek önemli kararlarla haftanızı başlatıyorsunuz. Diğer insanlardan gelecek önemli destekler de önemli olacak. Pazartesi günü Merkür’ün Jüpiter’le olan karşıt açısı fikirsel olarak biraz yorulacağınızı gösteriyor. İkna etmek istediğiniz insanlar varsa o insanları ikna etmek kolay olmayabilir. Bazı fikir ayrılıkları ya da sizin hareket etmek istediğiniz tarzdan biraz daha farklı bir tarza yönelme gibi durumlar olayları irdelemek gerektiğinin altını çiziyor. Tutamayacağınız sözler altına girmeyin. Merkür Jüpiter karelerinde ve karşıtlıklara durum ve olayları geçiştirmek için hareket ederiz. Bu etki geçtikten sonra neden böyle söylediğimizi anlayamayız ve verdiğimiz sözleri tutamamış oluruz. Bu etkiye dikkat edelim. Abartılı cümlelerden ve konuşmalardan da uzak durmaya özen gösterelim.

Salı günü Plüton Kova burcuna geçiyor 2044 yılına kadar burada hareket edecek. Hava elementinde hareket edecek, siz de bir hava elementisiniz. Plüton’un bu geçişi ile hayata bakış açınız oldukça sağlamlaşacak. Plüton sizin aşk evinizde hareket etmeye başlayacak. Burası sadece aşk değil çocuk ve yaratıcı alanlarınız, spekülatif işler alanınız. Burada önemli güçler elde edebilirsiniz. Borsada yatırım yapmıyorsanız ya da spekülatif alanlara yönelmediyseniz buradaki dinamikleri iyi bir şekilde çözerek önemli adımlar atabilirsiniz. Çocuk sahibi olabilirsiniz, çocuğunuz varsa çocuğunuzun hayatında önemli değişim ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Hobilerinizde büyük değişimler karşınıza gelebilir. Aşka, çocuklarla ilgili konulara hayata bakış açınız tamamen değişiyor ve bu bakış açınızı değiştirirken zorlanmayacaksınız. Zorlanmadan yapacağınız dönüşümler karşınıza gelecek.

Perşembe günü Güneş Yay burcuna geçiyor, iletişimsel işleriniz hızlanıyor. İletişim halinde olduğunuz insanlarla bağlantılar önem kazanacak. Akrabalarınız, yakın çevrenizdeki arkadaşlarınız, iletişim halinde olduğunuz kişilerle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Elinizi çabuk tutun, özellikle girişimciliğe dayalı, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlarda online satışa yönelik işleriniz varsa işlerinizi çabuk toparlayın. Bir hafta sonra 26 Kasım itibariyle Merkür bu alanlarınızda geri hareketine başlayacak o zaman da harekete geçmeyin diyeceğiz. Bu hafta bir şeylere karar verip başlatma enerjisi devreye giriyorsa Merkür gerilediğinde daha önceden başlattığınız için işleri tamamlama enerjisiyle hareket edebilirsiniz. Merkür’ün gerilemesi durma zamanı bu haftaya denk geldiği için telefonunuzu yedeklemeyi unutmayın. Bu dönem konuşmalarınız yazışmalarınız konusunda dikkatli olmayı ihmal etmeyin. Parasal konularda Salı günü çok daha güzel keyifli etkiler altında olurken, Perşembe günü ise yakın çevrenizle yapacağınız önemli işlerinizde güzel şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Hayatınızda bir insan yoksa Perşembe günü biriyle tanışabilirsiniz. Cuma günü de ev, aile ve yuva alanlarınızda halledilmesi gereken işler ve yapılması gereken alışverişler devrede olacak.

AKREP BURCU

Akrep ve yükselen Akrepler, uzak yerlerden gelecek önemli haberler yurtdışı bağlantılı işler ya da eşinizin akrabalarından alınacak haberlerle haftanızı başlatıyorsunuz. Merkür’ün Jüpiter’le karşıt açısı Pazartesi günü devreye girecek. Parayla ilgili işlerde dikkatli olmanız gerekiyor. Bu dönem işleriniz açılmış olabilir önemli para anlaşmaları görüşmeleri yapıyor olabilirsiniz burada bir anlaşmazlık söz konusu olacak. Beklediğiniz bir paranın gelmemesinden kaynaklı olarak da hareketlerinizi abartabilirsiniz. Bunu doğru idare edebilirseniz bu işin paraya dönüşmeye ve yeniden karşınıza gelme potansiyeli de yüksek.

Salı günü Plüton’un Kova burcuna geçişi ile 2044 yılına kadar ev, aile ve yuva alanlarınızda önemli dönüşümlere açık olacaksınız. Bu dönüşümler sizi yorabilir zorlayabilir. Diğer taraftan bu mücadeleler sizi geliştirecek ve büyütecek ama bir yandan da yaparken sizin için kolay olmayacak çünkü statükoyu korumayı seven bir burçsunuz. Yerleşim, ev, aile ve yuva ile ilgili konularda önemli değişim ve dönüşümler 2044 yılına kadar devrede o yüzden değişimlere açık olmaya çalışın çünkü siz direndikçe bu değişimler sizi yoracak.

Perşembe günü Güneş’in Yay burcuna geçişi parayla ilgili konuları hızlandıracak. Önünüzde bir ayınız var 21 Aralık’a kadarki süreçte parayla ilgili konulara odaklanacaksınız. Cebinize ne kadar para giriyor, nelere harcama yapacaksınız, yatırımları nereye yönlendirmeliyim gibi konular gündeminize yerleşebilir. Kazançlarınıza odaklanacak ve cebinize para girdiğini göreceksiniz. Salı günü sevdiğiniz insanla yapacağınız güzel bir plan hafta başını çok daha rahat atlatmanızı sağlayabilir. Perşembe günü eviniz, aileniz, yuvanız için yapacağınız harcamalar gündeminizde olacak ya siz ailenize yardım edeceksiniz ya da ailenizin size maddi konularda yardım ettiğini göreceksiniz. Parayla ilgili konularda elinizi çabuk tutun çünkü 26 Kasım itibariyle Merkür bu alanlarınızda gerileyecek, Merkür geriledikten sonra büyük parasal işlere başlamak çok da doğru olmayacak.

YAY BURCU

Yay ve yükselen Yaylar, hafta başında müşterek para konuları banka işlemleri alacak verecek tahsilatı önemli olacak. Kendi halinizde olmak, bu haftayı daha sakin koşullarla geçirmek isteyebilirsiniz. Pazartesi günü Merkür’ün Jüpiter’le karşıt açısı sevdiğiniz insanla karşı karşıya gelme potansiyeline dikkat çekiyor. Pazartesi günü bu anlamda dikkat edin. Bu dönem karşı tarafa daha fazla kendinizi verdiğiniz bir dönem, aynı şekilde karşı taraf da kendini size vermiş durumda. Birbirinize bu kadar önem verirken zaman zaman karşı karşıya gelme ihtimaliniz de var. Bu hafta bu çok görünür olacak. Bu dönem özel hayatınızda olay ve durumları geçiştirmek için tutamayacağınız sözler vermeyin. Karşı taraf size böyle sözler veriyorsa bu sözlerin tutulmama ihtimalini de aklınızın bir köşesinde bulundurun.

Plüton Kova burcuna geçiyor. 2044 yılına kadar yükselen Yayların iletişim alanında hareket edecek. İletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama alanında, dijital konularda önemli işleriniz varsa Plüton’un bu geçişiyle büyük bir güç kazanacaksınız. Teknolojik cihazları çok rahat bir şekilde işlerinizde kullanabilirsiniz. Çok daha demokratik, hümanist bir yapıyla yine iş ortamlarınızda girişimlerinizde hayata geçirebilirsiniz. Buradaki önemli değişim ve dönüşümler sizi destekleyecek. Akrabalarınızın hayatında bazı özgürlüklerin kısıtlanması söz konusu olabilir. Yakın çevrenizde gücünü ortaya koyan insanların çok daha fazla öne çıktığını, fikir ve düşünceleriyle yakın çevrenizden bir insandan fazlasıyla etkilendiğinizi görebilirsiniz. Abiniz, ablalarınız varsa üzerinizde baskı kurmaya da çalışabilirler.

Perşembe günü Güneş’in Yay burcuna geçişi kendinize olan güveninizi yerine getirecek. Uzun zamandan sonra yataktan çok daha dinç kalkacak, kafanızdaki planların hızlandığını görecek ve bu dönem attığınız adımlardan mutluluk duyacaksınız. Yakın çevrenizdeki insanlarla girişilecek her tür seyahat ve işle ilgili konular ya da kısa vadeli planlar Perşembe günü sizi destekleyecek. Geri plandan yürüttüğünüz evinizde toparlanması gereken işleri de Salı günü ele alabilirsiniz. Maddi konularda şanslı bir dönem, ayağınızı yorganınıza göre uzatmayı iyi biliyorsunuz. Eviniz için yapacağınız harcamalar bu dönem ekonomik harcamalar olacak.

OĞLAK BURCU

Oğlak ve yükselen Oğlaklar, haftaya özel hayatınıza odaklanarak giriş yapıyorsunuz. Bu hafta uzak yerlerden, sevdiğiniz insandan gelecek önemli haberler var. Sevdiğiniz insanın hayatındaki değişimlere ayak uydurmak durumundasınız. Ortaklaşa atılacak adımlar gündeminizde olabilir. Pazartesi günü beraber çalıştığınız insanlarla fikir ayrılığı devreye girebilir. Yine yan yana çalıştığınız birçok konuda birbirinize yardım ettiğiniz insanlarla bu süreçte anlaşmak da çok kolay olmayacak.

Salı günü Plüton Kova burcuna geçiyor, 2044 yılına kadar Kova burcunda hareket edecek. Sizin de para alanlarınıza giriyor. Hayatınızda çok önemli değişim ve dönüşümler yaşadınız. Bu sizin kişiliğiniz, görüntünüz, tavrınız tarzınızla bağlantılıydı. Salı gününden sonra 2044 yılına kadar para ile ilgili konularda büyük güçler elde edebilirsiniz. Teknolojik konular, yapay zekâ, teknoloji, inovasyonla ilgili her tür konuda ticari faaliyetlerle ilgili büyük ilerlemeler kaydedebilir, iyi para kazançlarına sahip olabilirsiniz. Para sistemini ve para düzeninizi yeniden oluşturuyorsunuz ve burada teknolojiye ve bilime ne kadar yer verirseniz o kadar güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Perşembe günü Güneş’in Yay burcuna geçişiyle elinizi ayağınızı önemli işlerden çekmek isteyeceksiniz. Bu dönemi plan yapma dönemi olarak görebilirsiniz. Uzun zamandan sonra kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Perşembe gününden sonraki dönem biraz daha sakin olmak isteyeceğiniz, pilinizi şarj etmek üzere kendinizle baş başa kalmayı arzulayacağınız bir dönem olacak. Bu süreçte şartları ve durumları zorlamayın. Bir hafta sonra da Merkür bu alanlarınızda gerileyecek. 2018 yılının Kasım, aralık ayını nasıl geçirmiştiniz işleriniz çok mu yoğundu, her şey üstünüze mi geliyordu bir gözden geçirin çünkü sonraki hafta Merkür gerilediğinde yine o konulara benzer durumlar karşınıza gelebilir. Salı günü arkadaşlarınızdan güzel bir haber ya da bir iş konusu gündeme gelirken Perşembe günü geri plandan yürüttüğünüz işlerinizde güzel kazançlar oluşabilir. Kendinize baktığınız bir dönem özellikle Cuma günü kendinizi güzelleştirmek, alışveriş yapmak ve doğru şekilde hareket etmek istiyorsanız Cuma gününü kullanın.

KOVA BURCU

Kova ve yükselen Kovalar, iş hayatınız çalışma koşullarınız ve hizmetle ilgili konular gündeminizde olarak haftanıza giriş yapıyorsunuz. Sağlıkla ilgili konulara odaklanacaksınız. Mide sıkıntıları, gastrit, ülser gibi problemler ya da cilt sıkıntılarına açık olabilirsiniz. Hafta sonu Dolunay vardı, bu Dolunayda eğer sağlıkla ilgili kendinize bakamadıysanız midenizle ilgili problemlere ya da ürtiker sorunlarına açık olabilirsiniz. Pazartesi günü sosyal çevrenizle olan her tür iş birliğinizde fikir ayrılıkları olabilir. Sevdiğiniz insanın bu dönem arkadaşlarınızla arasında da bir çekişme gündeme gelebilir.

Salı günü Plüton Kova burcuna geçiyor, 2044 yılına kadar hayatınızda çok önemli değişim ve dönüşümlere açık olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Bu dönem sizi biraz yoracak. Şimdiye kadar iş hayatınızda kariyerinizde amaç ve hedeflerinizde geri planda durduysanız artık öne çıkacaksınız. Bazı şeylerin sizin isteğiniz doğrultusunda olması önemli olabilir. Bu da hayatınızın kontrolünü elinize alma potansiyelini gösteriyor ama buna ne kadar hazır olduğunuzu Plüton’un bu geçişi size bunu gösterecek. Her tür teknoloji, yenilik, inovasyon ile ilgili konu hayatınızda önemli açılımlara neden olabilir. Görüntünüzü değiştirmek sağlığınızla ilgili konulardan teknolojiden faydalanmak istiyor olabilirsiniz. Astroloji, sosyoloji, psikoloji alanlarında işleriniz varsa önemli bazı güç kazanmaları ya da değişmesi gereken konularla uğraşmak durumunda kalacaksınız.

Perşembe günü Güneş’in Yay burcuna geçişi arkadaşlık alanlarınızı ilgilendiriyor. Önünüzdeki dönem arkadaşlarınıza daha fazla vaktinizi ayıracak, onlarla girişeceğiniz işlerin ön plana çıktığını göreceksiniz. Organizasyonlar, davetler, lansmanlar öne çıkacak, amaç ve hedeflerinizi sorgulamanıza ve burada doğru adımlar atmanıza neden olacak. Elinizi çabuk tutun, halletmeniz gereken işler varsa bu hafta yapmaya özen gösterin çünkü önümüzdeki hafta Merkür bu alanlarınıza gerileyecek. Önceden çalıştığınız insanlar sevdiğiniz arkadaşlarınızla bildiğiniz kişilerle işler yapabilir ama sıfırdan karşınıza gelecek olan bir iş olursa işte bu işlerde çuvallayabilirsiniz. İş ortamlarınızda güzel bir iş fırsatı Salı devreye girerken Perşembe günü arkadaşlarınızdan gelecek destekler hayatınızı güzelleştirecek. Cuma günü hoşlandığınız birileri varsa ilk defa o insanın da size karşı boş olmadığını hissetme potansiyeliniz yüksek görünüyor.

BALIK BURCU

Balık ve yükselen Balıklar, özel hayatınıza, çocuğunuzla ilgili konulara ya da size keyif veren olaylara odaklanarak haftaya başlayacaksınız. Pazartesi günü Merkür’ün Jüpiter’le olan karşıt açısı ev, aile ve yuva alanlarınızda bazı fikir ayrılıklarını karşınıza getirebilir. Bu dönem bazı sorgulamalarda bulunabilirsiniz. İşinizle ilgili konuları ailenize anlatmak onlardan fikir almak istiyorsunuz ama onlardan gelen tepkiler bu hafta başında hoşunuza gitmeyebilir. Onlara ev hayatları ailenizin bütünlüğü ile ilgili ya da gelecek planlarınızla ilgili bazı sözler vermiş olabilirsiniz. Bu hafta başında bu sözleri tutamadığınızı fark edebilirsiniz. Fikir ayrılıklarına karşı dikkatli olun.

Salı günü Plüton Kova burcuna geçiyor 2044 yılına kadar hayatınızda önemli dönüşümlere açık olacaksınız. Bu değişimler hem yurt dışı bağlantılı, yabancı insanlarla yapılacak işler, bir davanın sonucu, yerleşimle ilgili konular ve eğitimin sonuçlarını kapsayabilir. Bir ticari faaliyetinizin sonuna gelebilirsiniz. Annenizin kardeşlerinin hayatında da önemli değişim ve dönüşümler devreye girebilir. Teyzenizin dayınızın, partnerinizin çalışma hayatını ele aldığı bir alandır. Partnerinizin çalıştığı insanların hayatında da değişimler olabilir.

Perşembe günü Güneş’in Yay burcuna geçişiyle kariyerinize ve iş hayatınıza odaklanacağız bir ayınız var. İş ortamlarınız önemli olacak kariyerinizde kendinizi göstermek amaç ve hedefleriniz doğrultusunda hareket etmek ve kariyerinize hizmet etmek isteyebilirsiniz. Bu dönem attığınız adımlar herkes tarafından izlenecek ve toplumda iz bırakan adımlar olacak. İş değişikliği yapmak bir şeyi başlatmak istiyorsanız acele edin çünkü bir hafta sonra 26 Kasım’da Merkür bu alanlarınızda gerileyecek, Merkür bu alanlarınızda gerilerken harekete geçmeyin diyeceğiz. O yüzden bu haftayı iyi değerlendirin. Salı günü Güneş’in Neptün’le güzel bir açısı var. Bu da hem seyahat hem gelecek planlarınız konusunda mutlu ve keyifli olacağınızı gösteriyor, diğer insanlara yardımlarınız yüksek olabilir. Perşembe günü kariyer alanlarınızda güzel bir fırsat yüzünüzü güldürecek önemli bir işin karşınıza geldiğini göreceksiniz. Cuma günü sosyal çevre alanlarınız çok aktif. Arkadaşlarınız yapacağınız kısa vadeli planlar hafta sonundan istediğiniz keyfi almanızı sağlayacak. Kendinizi mutlu ve iyimser göreceksiniz.