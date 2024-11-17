Orhan Şen İstanbul İçin Tarih Verdi: Kuvvetli Yağmur Yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren Malatya, Adıyaman çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ ve Bingöl, öğle saatlerinden itibaren ise Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

SEL, SU BASKINI, BUZLANMA VE DON...

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Siirt ve Şırnak’ın doğusu, Tunceli ve Bingöl’ün kuzeyi, Bitlis’in güneyi ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde (2 bin rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şen, hafta ortasında Marmara'da kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün kuzey bölgelerde yağış yok. Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağmur, Antalya, Mersin, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli. Bitlis, Van, Hakkâri civarında karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık doğu kesimlerde 2-4 derece azalacak.

İSTANBUL'U TARİH VEREREK UYARDI

Hafta ortasında Batı bölgelere ve Marmara'ya gelecek kuvvetli yağış ve fırtına lodos ile birlikte sıcaklıklar Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'da 6-7 derece yükselecek. Hafta sonu tekrar düşecek. Marmara ve İstanbul'da Çarşamba gece ve Perşembe günü lodos fırtınası olumsuzluk yaratabilir.

Bugün Edirne 13, İstanbul 15, İzmir 16, Antalya aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; yerel kuvvetli 17 C. Ankara hafif yağmurlu 11, Mersin kuvvetli yağmurlu 19 C.

İstanbul'a kuvvetli yağmur perşembe günü geliyor."

Kaynak: Gerçek Gündem