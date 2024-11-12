İstanbul'a Kar Yağacak mı? Orhan Şen'den Hafta Sonu İçin Uyarı

Meteoroloji, 11-17 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Haftanın kalan günlerinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak, soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından hafta sonuna dikkat çekti. Şen, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunu da yanıtladı. İşte detaylar...

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İstanbul'a Kar Yağacak mı? Orhan Şen'den Hafta Sonu İçin Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a Kar Yağacak mı? Orhan Şen'den Hafta Sonu İçin Uyarı - Resim : 1

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul'a Kar Yağacak mı? Orhan Şen'den Hafta Sonu İçin Uyarı - Resim : 2

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Vatandaşlar İstanbul'da ne zaman kar yağacağını merak ederken konu ile ilgili Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama geldi.

Şen sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hafta sonu Batı ve Marmara'ya soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul 9 dereceye düşer. İstanbul'da kar yok. Yağış şiddetli, su baskını yapabilir. Uludağ'a yoğun kar yağar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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