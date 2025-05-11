Yozgat'ı Önce Dolu Sonra Sağanak Vurdu

Yozgat'ta önce dolu sonra sağanak etkili oldu. 15 dakika süren dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin, beyaz örtüyle kaplandı.

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Yozgat'ı Önce Dolu Sonra Sağanak Vurdu

Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yerini sağanak yağışa bıraktı. Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin, beyaz örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikinti oluşturdu.

Çapanoğlu Camisi çevresindeki esnaf, dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini temizledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

Kaynak: AA

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