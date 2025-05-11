Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 2 Kişiye Kelepçe

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 2 Kişiye Kelepçe

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şıh Mansur Kavşağı ile Kurtağa Caddesi'ndeki araçları durduran ekipler, A.A. ile E.G'yi gözaltına aldı. Araçlarda yapılan aramalarda 231 bin 166 sentetik hap, 57 kilo 300 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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