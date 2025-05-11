Muğla'da 36 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda 17'si çocuk 36 göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da 36 Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Faralya Koyu'nda bir grup göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi sevk edildi.

Ekipler, koyda 17'si çocuk 36 göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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