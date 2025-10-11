Yağmur Kazaya Neden Oldu: İznik'te Refüje Uçan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun yağışın kayganlaştırdığı yolda meydana gelen trafik kazasında bir otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İznik-Yenişehir yolu üzerindeki Derbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik istikametine seyir halinde olan Yunus Ş. (29) idaresindeki 07 DG 538 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki refüje uçarak durabildi.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa bir süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ve aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA