Jandarma 'Göz' Açtırmadı: Çaldıran'da 150 Bin TL Değerinde Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttükleri çalışmalara bir yenisini ekledi. Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen çok sayıda kaçak gözlük yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti icra edildi.

Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 250 adet kaçak güneş gözlüğü bulundu. Gözlükler, muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili araçta bulunan M.H.A. (52) isimli şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

