İndirim İçin Birbirlerini Ezdiler

Bir giyim mağazasında yapılan “Ne alırsan 50 lira” kampanyası izdihama neden oldu. Vatandaşlar içeri girebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasında düzenlenen indirim kampanyası, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. “Ne alırsan 50 lira” sloganıyla yapılan kampanya nedeniyle mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar içeri girmek için birbirleriyle yarıştı. Kısa sürede dolan mağazada izdiham yaşandı, bazı müşteriler birbirleriyle yer kapma mücadelesine girdi.

Yoğunluk nedeniyle alışveriş yapamayan bazı vatandaşlar, hiçbir ürün alamadan mağazadan ayrıldı.

Kaynak: İHA

