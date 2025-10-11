Adıyaman'da Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: 22 Günde 12 Tutuklama

Adıyaman'da, Narkotik polisi tarafından son 22 günde düzenlenen seri operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan şebekeler çökertildi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 17 Eylül ile 9 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 kişi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda; 3 bin 689 adet sentetik ecza hap, 738,44 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 70,59 gram metamfetamin, 15,5 gram esrar, 0,65 gram skunk ve 1 adet captagon hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

