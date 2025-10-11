Bilecik’te Faciadan Kıl Payı Dönüldü: 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik’te hafifi ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolu Güneş TOKİ Kavşağında meydana geldi. Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki Osman Gazi A. idaresindeki 11 ACP 441 plakalı motosiklet kavşağa geldiğinde buradan ’U’ dönüşü yapmaya çalışan Yaşar T. idaresindeki 11 ABK 725 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Osman Gazi A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

