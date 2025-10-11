Can Pazarı Yaşanan Kazadan Bir Acı Haber Daha: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı tarım işçisi minibüsünün şarampole yuvarlandığı feci kazada bilanço ağırlaşıyor. Hastanede yaşam mücadelesi veren 48 yaşındaki Ümmü Demir'in de hayatını kaybetmesiyle, kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Son Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de meydana gelen ve 4 tarım işçisinin hayatını kaybettiği minibüs kazasından bir acı haber daha geldi. Kazada ağır yaralanan ve Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan Ümmü Demir (48), doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana gelmişti. Domates hasadından dönen tarım işçilerini taşıyan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Cemal Karakuş (29) yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlanmıştı.

Kaza yerinde yapılan incelemede Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti. Sürücü Cemal Karakuş ile birlikte 13 işçi ise yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Ağır yaralılardan Ümmü Demir, dört gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederken, cenazesi Erdemli'nin Alata Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Bu son vefatla birlikte kazadaki can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
