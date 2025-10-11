Bilecik'te Kavşakta Dikkatsizlik Kazası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güneş TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik şehir merkezi istikametinden İstasyon Mahallesi yönüne seyir halinde olan Osman Gazi A. yönetimindeki 11 ACP 441 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada 'U' dönüşü yapmaya çalışan Yaşar T. idaresindeki 11 ABK 725 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Osman Gazi A. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Osman Gazi A., yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kaynak: İHA