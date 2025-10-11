Bilecik'te Kavşakta Dikkatsizlik Kazası

Bilecik'te, 'U' dönüşü yapmaya çalışan hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güneş TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik şehir merkezi istikametinden İstasyon Mahallesi yönüne seyir halinde olan Osman Gazi A. yönetimindeki 11 ACP 441 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada 'U' dönüşü yapmaya çalışan Yaşar T. idaresindeki 11 ABK 725 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Osman Gazi A. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Osman Gazi A., yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

