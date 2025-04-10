Uzman Çavuş 'Yan Baktın' Kavgasında Dehşet Saçtı: Kan Donduran Cinayet Kamerada, Çığlıklar Ortalığı İnletti

Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir kafede Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Selman K., kendisine yan baktığı iddia edilen Yakup Aydın’ı öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Selman K.’nin cinayetin ardından soğuk kanlılıkla kafeyi terk etmesi ise dikkat çekti.

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Olay, 6 Nisan saat 16.00 sıralarında Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada yaşandı. Kafeteryada arkadaşı ile oturan Yakup Aydın, yanına gelen bir kişi ile masadan kalkarak kafeteryanın çıkışına doğru hareket etti.

Bu esnada kafeteryada yer alan ve masada tek başına oturarak cep telefonu ile uğraşan Uzman Çavuş Selman K., ikilinin yanına gitti.

UZMAN ÇAVUŞ ‘YAN BAKTIN’ KAVGASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, Selman K., Yakup Aydın'a, "Neden yan yan bakıyorsun?" deyince başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kafeterya çalışanları ve müşteriler araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, Selman K., beylik tabancasıyla merdivenlerden aşağı doğru inan Yakup Aydın’a kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Aydın ağır yaralanarak yere düştü.

Uzman Çavuş 'Yan Baktın' Kavgasında Dehşet Saçtı: Kan Donduran Cinayet Kamerada, Çığlıklar Ortalığı İnletti - Resim : 1

YAKUP AYDIN KURTARILAMADI

Aydın ağır yaralı şekilde merdivenlerden sürüklenirken, saldırgan Selman K., soğukkanlılıkla Aydın’ın yanından geçerek mekandan ayrıldı. Hastaneye kaldırılan Aydın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ortaköy’de düzenlenen cenazenin ardından naaşı toprağa verildi.

Uzman Çavuş 'Yan Baktın' Kavgasında Dehşet Saçtı: Kan Donduran Cinayet Kamerada, Çığlıklar Ortalığı İnletti - Resim : 2

SAVCILIKTA SUSMA HAKKINI KULLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selam K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik sebebiyle Kars Adliyesi’ne sevk edilirken, uzman çavuş savcılıkta susma hakkını kullandı. Mahkeme, ‘kasten öldürme’ suçundan Selman K.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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Kaynak: DHA

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