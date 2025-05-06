Tekirdağ’da Uyuşturucuya Darbe: 9 Tutuklama

Tekirdağ’da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarda 138 şüpheliye işlem yapıldı, 9 kişi tutuklandı. Operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde, silahlar ve suçtan elde edilen yüz binlerce lira ele geçirildi.

Tekirdağ’da Uyuşturucuya Darbe: 9 Tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 28 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 113 ayrı operasyona imza attı. Operasyonlarda, 93 olayda “Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma” suçundan 113 kişiye, 20 olayda ise “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan 25 kişiye adli işlem uygulandı.

Aramalarda 2 bin 414 gram bonzai, 1 bin 84 gram esrar, 6 bin 183 adet sentetik ecza ve ecstasy, 116 gram metamfetamin, 329 gram kokain, 125 gram eroin, 93 adet captagon ile 9 tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 592 bin 195 TL, 3 bin 850 Euro ve 150 Dolar nakit para da bulundu. Toplam 138 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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