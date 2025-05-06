Muğla’da Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz sezonu öncesi gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine Bodrum ve Fethiye’de devam etti. Fethiye’de 13, Bodrum’da 11 kişi, 40 saatlik “A Sınıfı Gönüllü İtfaiyecilik” eğitimine katıldı. Yangın, su baskını, arama kurtarma ve ilk yardım gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim alan gönüllüler, yazılı sınavda başarılı olanlar Muğla İtfaiyesi gönüllü ekibine dahil oluyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla, doğal güzelliklerinin yanı sıra afetlere karşı hassas bir bölge. Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimizle, vatandaşlarımızı bilinçlendirerek afetlerde profesyonel ekiplerle birlikte mücadele edebilecek güçlü bir gönüllü ordusu oluşturuyoruz. Eğitimlerimiz diğer ilçelerde de sürecek. Tüm vatandaşlarımızı bu sürece katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir Muğla için gönüllülerin ve vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.

Kaynak: İHA