Serinlemek İstedi, Hastanelik Oldu!

Samsun’da serinlemek için denize giren 23 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Serinlemek İstedi, Hastanelik Oldu!
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Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Demizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Muhammed A. (23) boğulma tehlikesi geçirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Denizden çıkartılan genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed A."nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme bulundu.

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Kaynak: İHA

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