19 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü! Soruşturma Başlatıldı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Feci kazada 19 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü! Soruşturma Başlatıldı
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Kaza, Isparta’nın Senirkent ilçesinde Yassıören köyü mevkiinde meydana geldi. Galip Eren Alp (19) idaresindeki 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Oğuzhan T. (17), Ali K. (18) ve Ethem B. (18) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Durumu ağır olan Galip Eren Alp, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 3 gencin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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