Osmaniye'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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Osmaniye'deki Orman Yangını Kontrol Altında
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Farsak köyünün Alıç Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA

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