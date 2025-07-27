Adanalı Erken Seçim İstiyor: 'Aç, Susuz Yaşıyoruz, Başka Çare Yok'

Adana'nın Kozan ilçesinde geçim sıkıntısı yaşadığını dile getiren vatandaşlar erken seçim istiyor. orum başka iş yok zaten. Aç susuz yaşıyoruz ne yapalım başka çare yok" ifadelerini kullandı.

Adanalı Erken Seçim İstiyor: 'Aç, Susuz Yaşıyoruz, Başka Çare Yok'
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Adana'nın Kozan ilçesinde hayat şartlarının zor olduğunu belirten vatandaşlar, erken seçim talebinde bulundular.

Emekli Erdem Kaya şöyle konuştu:

"Erken seçim olmalı, bu hayat şartlarına karşı olmalı. Eğer ki bir kebap yiyorsan, 500 lira veriyorsan aldığın aylık da 16 bin lira ise bu millet nasıl geçinecek? Çoluk çocuğu okuyan nasıl geçinecek? Onun için ben hiç memnun değilim, açık konuşayım. Usandık bıktık yahu. Vatandaşları görüyorum çay içmek için yarım saat bekliyor, biri ısmarlasın diye."

Kemal Kılıç adlı vatandaş, "Erken seçim olmalı. Görünen köy kılavuz istemiyor, ülkenin durumu ortada. Vatandaşın durumu ortada. Borç alıyorum, yalan yok. Aldığım para yetmiyor. Bittiği zaman ne yapacağım? Aç mı kalayım? Mecburen gidiyorum, sevdiğim dostlara 'Bana ay başına kadar şu kadar para verin' diyorum, alıp öyle kullanıyorum. Başka yapacak bir şey yok. Hayat zor, yaşamak zor" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Erken seçim olursa seviniriz, olmalı. Hayat zor. Emekliyim, maaşım yetmiyor. Eskiden kalanları yiyoruz" diye konuştu.

Bir başka vatandaş da ekonomik şartlar nedeniyle erken seçim olmasını isteyerek, "Sürünüyorum. Emekliyim, ölmemek için çalışıyorum" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Erken seçim olmalı. Pahalılıktan bir yere varılmıyor ki. Hayat berbat. Boğaz tokluğuna çalışıyorum. Başka iş yok zaten. Aç susuz yaşıyoruz. Ne yapalım, başka çare yok. İnşallah düzelir, inşallah erken seçim olur" diye konuştu.

Başka bir Adanalı "Erken seçim olmalı. Hiç olmazsa ne olduğu belli olmalı. 16 bin 500 lira maaşla nasıl geçineyim? 5 bin lira da ev kirası veriyorum. Hayat bana göre çok zor" dedi.

Adanalı bir başka yurttaş da "Erken seçim olmalı tabii ki" dedi ve şöyle devam etti:

2Yer değişecek ki bir adam oturduğu sandalyeden kalksın, başkası otursun bir de. Parayı cebine koyup çarşıya gelemiyorsun. Ürünler pahalı. Geçim zor. Paranın da bir değeri yok. Emekliye zam vermesin ama bir şeye de zam koymasın. Ama bugün emekliye zam veriyor yüzde 5, yüzde 10, yüzde 20; her şeye zam veriyor."

Kaynak: ANKA

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