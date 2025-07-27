Bingöl'de Orman Yangını
Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
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Göltepesi ve Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alanlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA
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