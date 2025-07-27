Kars’ta Bin 800 Ton Bal Rekoltesi Bekleniyor

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591 işletmede, 118 bin 934 arılı kovan bulunan Kars’ta Vali Ziya Polat, beraberindeki Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile birlikte arcılarla bir araya geldi. Bir süre arıcılarla sohbet eden Polat, daha sonra kovanlar, arı ve peteklerdeki bal hakkında arıcılardan bilgi aldı.

Vali Ziya Polat, "Arıcılarımız tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Kovan bakımları ve arı sağlığı kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Bu yıl altyapı çalışmalarımız ve eğitim faaliyetlerimizle de arıcılarımıza destek olduk. Hedefimiz sadece rekolteyi artırmak değil, aynı zamanda Kars balının markalaşma sürecine de katkı sağlamaktır" dedi.





Kaynak: AA