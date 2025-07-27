Bandırma'da Korkutan Alevler

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki anız ve ot yangını, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Bandırma'da Korkutan Alevler
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Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi’nde çıkan anız yangını, paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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