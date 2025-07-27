Adıyaman’da Feci Kaza: Yaralılar Var, İnceleme Başlatıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması kaza meydana geldi. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman’da Feci Kaza: Yaralılar Var, İnceleme Başlatıldı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 02 AEP 828 plakalı minibüs ile 02 KV 493 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan İsmail Başli ile Yüksel Gerdek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Başli, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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