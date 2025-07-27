Piknik Keyfi Faciayla Bitti: Yaralılar Var

Antalya'da pikniğe giden aile, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada 3 kişi yaralandı, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Piknik Keyfi Faciayla Bitti: Yaralılar Var
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi 3201. Sokak'ta saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için Kapuz Kanyonu'na giden Serkan I. ve ailesi, bir süre vakit geçirdikten sonra dönüş yoluna geçti. Serkan I.'nın kullandığı 07 YJB 98 plakalı araç, karşı yönden gelen Mehmet A. idaresindeki 01 V 7365 plakalı araçla çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi yaralıları araçtan çıkartarak, herhangi bir olumsuzluğa karşı araçlarda gerekli önlemi aldı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan Serkan I., Turaniye I. ve Mehmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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