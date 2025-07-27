Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Birbirine Girdi: 2 Ağır Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekipler inceleme başlattı.

Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Birbirine Girdi: 2 Ağır Yaralı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı köyü yakınlarında 02 KM 177 plakalı motosiklet ile 55 RD 383 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 19 yaşındaki Hasan Koca ve Ramazan Dolaş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralı, sağlık durumlarının ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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