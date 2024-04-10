Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin çocuk olduğu öğrenildi.
Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.T. yönetimindeki bir otomobil ile Nuri Tayboğa'nın kullandığı başka bir araç çarpıştı.
Kazada sürücü Nuri Tayboğa (70) ve beraberindeki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin çocuk olduğu öğrenildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.