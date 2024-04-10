Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin çocuk olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı

Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.T. yönetimindeki bir otomobil ile Nuri Tayboğa'nın kullandığı başka bir araç çarpıştı.

Kazada sürücü Nuri Tayboğa (70) ve beraberindeki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin çocuk olduğu öğrenildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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