Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yangın çıktı: 3 yaralı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, alev aldı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yangın çıktı: 3 yaralı

Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil alev aldı ve 3 kişi yaralandı.

Nazım B'nin kullandığı 53 ED 693 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Lale Sokak'tan yola çıkan İkram Ş. idaresindeki 81 AD 719 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak ağaca çarpan Nazım B. yönetimindeki otomobil alev aldı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 53 ED 693 plakalı araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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