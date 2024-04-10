Muğla'da tatilciler sahillere akın etti

Muğla'nın turistik bölgelerinde hava sıcaklığının artmasıyla tatilciler sahillere akın etti. Akyaka, Bodrum, Fethiye gibi yerlerde yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi.

Akyaka'da deniz suyu sıcaklığı 19 derece olarak ölçülürken, sahiller hareketlendi. Ayrıca sörf tutkunları da Akyaka'da uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sundu.

Bodrum'da da Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü gibi sahillerde yoğunluk oluştu. Marmaris ve Fethiye'de de tatilciler güneşli havanın tadını çıkardı, plajlarda vakit geçirdi.

Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kızkumu plajlarında da yoğunluk gözlendi. Ayrıca su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binen adrenalin tutkunu turistler de eğlenceli zaman geçirdi.

Dalyan Mahallesi'ni tercih eden tatilciler ise günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme fırsatı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'nda denizin tadını çıkardılar.