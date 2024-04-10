Burhaniye'de deniz sezonu erken açıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 9 günlük bayram tatilinde hareketlilik yaşanırken, deniz sezonu da erken açıldı. Ören sahilinde sıcak havayı gören vatandaşlar soluğu denizde aldı.

Burhaniye'de deniz sezonu erken açıldı

Balıkesir’in turistik Burhaniye ilçesinde, 9 günlük bayram tatiliyle birlikte hareketlilik yaşanmaya başlandı. Tarihi meşe ağaçları ve mavi bayraklı plajları ile adını duyuran Ören sahiline gelen vatandaşlar, kendilerini denize girmekten alamadılar. Su sıcaklığının iyi olduğunu anlatan vatandaşlar, Burhaniye'de olmaktan mutlu olduklarını söylediler.

Kocaeli’nden gelen Nasuh Mutlu,"Bayram vesilesiyle bu gün Ören’e geldik. Hava çok güzel. Deniz çok güzel. Çocuklarla beraber denize girdik. Su güzel. Yorgunluğu bayram tatillin de burada atıyoruz. Bayram tatili ile birlikte değerlendirmek istedik” dedi. Yusuf Mutlu da, “Artık sezonu açmış olduk. Hava güzel güneşli. Suyumuzda çok güzel. Örenimiz güzel. Ben Kocaeli Gebze’den geliyorum kendim. Ören’de yazlığım var. Burada oturuyorum. Ailece geldik torunlarımızla. Deniz aşığıyız. Örenimizi çok seviyoruz” diye konuştu. Ören esnafından Adem teslim ise, “Ören esnafı olarak biz hazırız. Havalar da güzel şu anda. Hareket var gibi. Umutluyuz. İnşallah iyi olur. Biz hazırız. Gelin, çıkıp çıkıp gelin” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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