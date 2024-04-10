Van'da kar yağışı

Kent merkezinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı mahallelerde bu baskınları yaşandı

Van'da kar yağışı

Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden sağanak ve kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Van-Hakkari kara yolundaki Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde gece etkili olan kar nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı, evleri su bastı.

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelere müdahale etti.

Başkale ilçesinde de dün etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Beyaza bürünen ilçede bayram sabahına karla uyanan vatandaşlar, yağış altında mezarlık ziyareti yaptı.

Kaynak: AA

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