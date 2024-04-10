Adana'da 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ramazan Balta'nın kullandığı 06 MTB 93 plakalı otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan sürücüler ve bir yolcu araçlardan çıkarıldı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı ancak maalesef Ramazan Balta kurtarılamadı.